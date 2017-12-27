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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анзор Кавазашвили: Еленцева должна быть как мужик, тогда ей дадут деньги в "Торпедо"
Дважды лучший вратарь СССР Анзор Кавазашвили, с 1960 по 1968 год выступавший за московское "Торпедо", поделился мнением о назначении Елены Еленцевой на пост президента столичного клуба. В этой должности Еленцева сменила Александра Тукманова.
"Александр Тукманов – замечательный специалист, прекрасный финансист и профессионал футбола. Он очень хозяйственный в финансовом плане. Мне жаль, что его освободили. Его должны были оставить, потому что он "Торпедо" знает изнутри. Он может решить все проблемы, если ему помочь. Тукманов попал в тот самый момент, когда финансирование команды было по остаточной стоимости. Сейчас клубы, претендующие на высокие места, должны быть полностью обеспечены в финансовом плане. Знаю, что в "Торпедо" последние несколько лет были сложности, и Тукманов с этим боролся. К сожалению, у него не получилось так, как он задумывал. И, наверное, он столкнулся с непониманием. Всегда можно обвинить человека, если его недофинансируют. У него не было возможности найти больше. А если бы ему давали то, что он требовал на содержание команды, всё было бы нормально. У него большой опыт работы в футбольном клубе.
Я даже не ожидал, что новым президентом станет женщина. Очень интересно. В этом нет ничего страшного. В "Локомотиве" же была Смородская, и всё было нормально. Сейчас женщины заменили многих мужиков на больших должностях. Здесь пол никакой роли не играет. Если женщина умеет правильно работать, то она будет работать как мужик, и даже в два раза больше. У женщин ответственности больше. Самое главное – ей не надо вмешиваться именно в футбольную специфику. Бей правой или левой ногой, кручёный или прямой – это не её забота. Президент клуба должен собрать замечательный штаб руководителей-профессионалов и доставать деньги. Всё. Остальная работа зависит от квалифицированного тренера и тех футболистов, которых он пригласил. За всё это президент должен бодаться и драться перед спонсорами и советом директоров. Доказывать, что он их ставленник, который должен обеспечивать команду. "Вы дайте то, что требуется, а связь с командой буду обеспечивать я". Если она как мужик докажет, что так и будет, и ей дадут денег для команды, тогда она уже должна будет требовать результат от тренера, которого сама пригласила", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат.сом".
"Александр Тукманов – замечательный специалист, прекрасный финансист и профессионал футбола. Он очень хозяйственный в финансовом плане. Мне жаль, что его освободили. Его должны были оставить, потому что он "Торпедо" знает изнутри. Он может решить все проблемы, если ему помочь. Тукманов попал в тот самый момент, когда финансирование команды было по остаточной стоимости. Сейчас клубы, претендующие на высокие места, должны быть полностью обеспечены в финансовом плане. Знаю, что в "Торпедо" последние несколько лет были сложности, и Тукманов с этим боролся. К сожалению, у него не получилось так, как он задумывал. И, наверное, он столкнулся с непониманием. Всегда можно обвинить человека, если его недофинансируют. У него не было возможности найти больше. А если бы ему давали то, что он требовал на содержание команды, всё было бы нормально. У него большой опыт работы в футбольном клубе.
Я даже не ожидал, что новым президентом станет женщина. Очень интересно. В этом нет ничего страшного. В "Локомотиве" же была Смородская, и всё было нормально. Сейчас женщины заменили многих мужиков на больших должностях. Здесь пол никакой роли не играет. Если женщина умеет правильно работать, то она будет работать как мужик, и даже в два раза больше. У женщин ответственности больше. Самое главное – ей не надо вмешиваться именно в футбольную специфику. Бей правой или левой ногой, кручёный или прямой – это не её забота. Президент клуба должен собрать замечательный штаб руководителей-профессионалов и доставать деньги. Всё. Остальная работа зависит от квалифицированного тренера и тех футболистов, которых он пригласил. За всё это президент должен бодаться и драться перед спонсорами и советом директоров. Доказывать, что он их ставленник, который должен обеспечивать команду. "Вы дайте то, что требуется, а связь с командой буду обеспечивать я". Если она как мужик докажет, что так и будет, и ей дадут денег для команды, тогда она уже должна будет требовать результат от тренера, которого сама пригласила", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат.сом".
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