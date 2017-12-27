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Анзор Кавазашвили: Еленцева должна быть как мужик, тогда ей дадут деньги в "Торпедо"

Дважды лучший вратарь СССР Анзор Кавазашвили, с 1960 по 1968 год выступавший за московское "Торпедо", поделился мнением о назначении Елены Еленцевой на пост президента столичного клуба. В этой должности Еленцева сменила Александра Тукманова.

"Александр Тукманов – замечательный специалист, прекрасный финансист и профессионал футбола. Он очень хозяйственный в финансовом плане. Мне жаль, что его освободили. Его должны были оставить, потому что он "Торпедо" знает изнутри. Он может решить все проблемы, если ему помочь. Тукманов попал в тот самый момент, когда финансирование команды было по остаточной стоимости. Сейчас клубы, претендующие на высокие места, должны быть полностью обеспечены в финансовом плане. Знаю, что в "Торпедо" последние несколько лет были сложности, и Тукманов с этим боролся. К сожалению, у него не получилось так, как он задумывал. И, наверное, он столкнулся с непониманием. Всегда можно обвинить человека, если его недофинансируют. У него не было возможности найти больше. А если бы ему давали то, что он требовал на содержание команды, всё было бы нормально. У него большой опыт работы в футбольном клубе.

Я даже не ожидал, что новым президентом станет женщина. Очень интересно. В этом нет ничего страшного. В "Локомотиве" же была Смородская, и всё было нормально. Сейчас женщины заменили многих мужиков на больших должностях. Здесь пол никакой роли не играет. Если женщина умеет правильно работать, то она будет работать как мужик, и даже в два раза больше. У женщин ответственности больше. Самое главное – ей не надо вмешиваться именно в футбольную специфику. Бей правой или левой ногой, кручёный или прямой – это не её забота. Президент клуба должен собрать замечательный штаб руководителей-профессионалов и доставать деньги. Всё. Остальная работа зависит от квалифицированного тренера и тех футболистов, которых он пригласил. За всё это президент должен бодаться и драться перед спонсорами и советом директоров. Доказывать, что он их ставленник, который должен обеспечивать команду. "Вы дайте то, что требуется, а связь с командой буду обеспечивать я". Если она как мужик докажет, что так и будет, и ей дадут денег для команды, тогда она уже должна будет требовать результат от тренера, которого сама пригласила", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат.сом".
Теги: Кавазашвили Торпедо
Сегодня, 17:29
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№4 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Краснодар»
А.Кавазашвили:В "Локомотиве" же была Смородская, и всё было нормально.
smile Анзорик совсем с дубу рухнул. Ну.что было нормально? Всех поразогнала,попристраивала на хлебные должности всех своих родственников,а результата никакого. А стоило дать ей пинка под зад и "Локомотив" попер без остановок к чемпионству.
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: Narvskii Эстония (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Или просто - бабой....


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всё пропью, но Флот не опозорю....
Регистрация: 5.09.2012
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:45) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Точно, со Смородской Локо как сыр в масле катался, особенно болельщики с которыми она пошла на открытый конфликт.
Странное конечно сравнение, что женщина будет как мужик, если только будет прожженой лесби, да и тогда ей будет крайне сложно сработаться с поголовно мужским коллективом.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
АНЗОР КАВАЗАШВИЛИ: ЕЛЕНЦЕВА ДОЛЖНА БЫТЬ КАК МУЖИК, ТОГДА ЕЙ ДАДУТ ДЕНЬГИ В "ТОРПЕДО
Анзор,мы же не в гейропе!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
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