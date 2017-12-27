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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Леонченко: РФС пишет нормы, сам их не соблюдает, а потом пишет новые
Исполнительный директор профсоюза футболистов и тренеров Владимир Леонченко сказал, что главная реформа, в которой нуждается РФС, – это соблюдение принятых норм. 20 декабря комитет по статусу игроков отказал в выплате детским тренерам Алексею Стукалову и Георгию Шебаршину.
"Сейчас очень сложно взаимодействовать с РФС в системе соблюдения принятых норм регламентов. Казалось бы, четко прописано, что тренер может получить компенсацию за подготовку воспитанников, но норма не соблюдается. У нас все устроено наоборот. Футболисты, которые получают большие деньги и стоят больших денег, – самый важный продукт футбола. Этот продукт создают, выращивают, тренеры, но они получают мизерные зарплаты. Недавно широко обсуждались в прессе предложения Федуна, но как можно говорить о потенциальных изменениях, когда действующие нормы не соблюдаются? Главная реформа, в которой нуждается РФС, – это соблюдение принятых норм. Последний пример. Я не нашел в уставе положения, по которому президент может подобным образом приостанавливать работу. Сегодня РФС – это орган, который пишет нормы, сам их не соблюдает, а потом пишет новые нормы под свои несоблюдения. К сожалению, у людей, отвечающих за принятие решений, нет мотивации, чтобы поменять текущее положение дел.
Дело Стукалова и Шебаршина – это фактически дело между школой/клубом ФНЛ ("Химки") и тренерами, но его рассматривали представители клубов, а председательствовал исполнительный директор ФНЛ. Это ненормально для юрисдикционного органа, имеет место нарушение правил ФИФА. При рассмотрении этого дела нарушен принцип равного представительства между представителями клубов и футболистов/тренеров. Мы неоднократно обращались в РФС с предложениями дополнительной финансовой мотивации детским тренерам, школам и клубам, которые занимаются подготовкой игроков, поскольку это один из важнейших вопросов экономики профессионального футбола. Часто к нам обращаются футболисты, просят помочь вернуть деньги их школам. Вкладывать деньги в детско-юношеский футбол на сегодняшний день – невыгодно. Нужно это признать и задуматься, как привлечь и защитить инвесторов.
В профессиональные клубы частным инвесторам вкладывать – тоже невыгодно. Именно поэтому у нас нет инвесторов на мировом рынке: никто не хочет покупать клубы в России. Хотят купить в Англии, Франции, Испании, Бельгии, на Кипре – где угодно. Наши клубы – нет, хотя мы занимаем шестое место в рейтинге европейских лиг. Это все идет от экономики. Наш профессиональный футбол практически ничего не зарабатывает. Частный инвестор не защищен от внезапных изменений правил игры. Я даже не могу предположить, за что комитет (по статусу игроков) отменил решение палаты (по разрешению споров). Палата ведь ранее поставила, что тренер должен получить выплаты. Какие могут быть другие решения? Вместо получения компенсации тренер вынужден нести расходы, чтобы получить решение полностью, а затем искать огромную сумму для подачи апелляции в CAS (спортивный арбитражный суд в Швейцарии). А ведь это только один из многих примеров, показывающий, как реально устроен наш футбол", – цитирует Леонченко Sportbox.
"Сейчас очень сложно взаимодействовать с РФС в системе соблюдения принятых норм регламентов. Казалось бы, четко прописано, что тренер может получить компенсацию за подготовку воспитанников, но норма не соблюдается. У нас все устроено наоборот. Футболисты, которые получают большие деньги и стоят больших денег, – самый важный продукт футбола. Этот продукт создают, выращивают, тренеры, но они получают мизерные зарплаты. Недавно широко обсуждались в прессе предложения Федуна, но как можно говорить о потенциальных изменениях, когда действующие нормы не соблюдаются? Главная реформа, в которой нуждается РФС, – это соблюдение принятых норм. Последний пример. Я не нашел в уставе положения, по которому президент может подобным образом приостанавливать работу. Сегодня РФС – это орган, который пишет нормы, сам их не соблюдает, а потом пишет новые нормы под свои несоблюдения. К сожалению, у людей, отвечающих за принятие решений, нет мотивации, чтобы поменять текущее положение дел.
Дело Стукалова и Шебаршина – это фактически дело между школой/клубом ФНЛ ("Химки") и тренерами, но его рассматривали представители клубов, а председательствовал исполнительный директор ФНЛ. Это ненормально для юрисдикционного органа, имеет место нарушение правил ФИФА. При рассмотрении этого дела нарушен принцип равного представительства между представителями клубов и футболистов/тренеров. Мы неоднократно обращались в РФС с предложениями дополнительной финансовой мотивации детским тренерам, школам и клубам, которые занимаются подготовкой игроков, поскольку это один из важнейших вопросов экономики профессионального футбола. Часто к нам обращаются футболисты, просят помочь вернуть деньги их школам. Вкладывать деньги в детско-юношеский футбол на сегодняшний день – невыгодно. Нужно это признать и задуматься, как привлечь и защитить инвесторов.
В профессиональные клубы частным инвесторам вкладывать – тоже невыгодно. Именно поэтому у нас нет инвесторов на мировом рынке: никто не хочет покупать клубы в России. Хотят купить в Англии, Франции, Испании, Бельгии, на Кипре – где угодно. Наши клубы – нет, хотя мы занимаем шестое место в рейтинге европейских лиг. Это все идет от экономики. Наш профессиональный футбол практически ничего не зарабатывает. Частный инвестор не защищен от внезапных изменений правил игры. Я даже не могу предположить, за что комитет (по статусу игроков) отменил решение палаты (по разрешению споров). Палата ведь ранее поставила, что тренер должен получить выплаты. Какие могут быть другие решения? Вместо получения компенсации тренер вынужден нести расходы, чтобы получить решение полностью, а затем искать огромную сумму для подачи апелляции в CAS (спортивный арбитражный суд в Швейцарии). А ведь это только один из многих примеров, показывающий, как реально устроен наш футбол", – цитирует Леонченко Sportbox.
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