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Алексей Сорокин: буду совмещать две должности - председателя и генерального директора оргкомитета ЧМ

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин рассказал, что не ожидал своего назначения на пост председателя оргкомитета.

Напомним, в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко сложил с себя полномочии председателя оргкомитета -2018, решив сосредоточиться на работе в правительстве.

– Для меня это назначение стало неожиданным, как, наверное, и для Александра Алаева, который стал исполняющим обязанности президента РФС, – сказал Сорокин. – Сейчас мы входим в такую фазу работы, когда должности и председателя, и генерального директора сочетаются. Теперь для нас главное – сохранить управляемость проекта.

– Получается, вы будете совмещать обе должности?

– Получается, буду совмещать. Назначать никого не будем.

– Продолжите советоваться с Мутко по каким-либо вопросам?

– Конечно. Он сохраняет кураторство над проектом как вице-премьер. В этом плане ничего не меняется. Правительство – наш учредитель.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сорокин
Сегодня, 18:10
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№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 18:52) #
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Правительство учредитель РФС? Вроде бы это общественная организация по уставу. Ну вот ФИФА и долбанет санкции за вмешательство правительства в дела РФС. Перу за это хотят от чемпионата мира отцепить.Поменяли шило на мыло. Сняли одного госчиновника ,поставили другого.По идее по нормальному, вместо Мутко должен был стать Газзаев, его конкурент на выборах. И успокоились бы все. а там кто мешает помогать развивать футбол России.
Регистрация: 17.04.2017
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