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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Сорокин: буду совмещать две должности - председателя и генерального директора оргкомитета ЧМ
Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин рассказал, что не ожидал своего назначения на пост председателя оргкомитета.
Напомним, в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко сложил с себя полномочии председателя оргкомитета -2018, решив сосредоточиться на работе в правительстве.
– Для меня это назначение стало неожиданным, как, наверное, и для Александра Алаева, который стал исполняющим обязанности президента РФС, – сказал Сорокин. – Сейчас мы входим в такую фазу работы, когда должности и председателя, и генерального директора сочетаются. Теперь для нас главное – сохранить управляемость проекта.
– Получается, вы будете совмещать обе должности?
– Получается, буду совмещать. Назначать никого не будем.
– Продолжите советоваться с Мутко по каким-либо вопросам?
– Конечно. Он сохраняет кураторство над проектом как вице-премьер. В этом плане ничего не меняется. Правительство – наш учредитель.
"Спорт-Экспресс"
Напомним, в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко сложил с себя полномочии председателя оргкомитета -2018, решив сосредоточиться на работе в правительстве.
– Для меня это назначение стало неожиданным, как, наверное, и для Александра Алаева, который стал исполняющим обязанности президента РФС, – сказал Сорокин. – Сейчас мы входим в такую фазу работы, когда должности и председателя, и генерального директора сочетаются. Теперь для нас главное – сохранить управляемость проекта.
– Получается, вы будете совмещать обе должности?
– Получается, буду совмещать. Назначать никого не будем.
– Продолжите советоваться с Мутко по каким-либо вопросам?
– Конечно. Он сохраняет кураторство над проектом как вице-премьер. В этом плане ничего не меняется. Правительство – наш учредитель.
"Спорт-Экспресс"
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