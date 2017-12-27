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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олег Романцев назвал выборы президента РФС 2016 года, которые выиграл Виталий Мутко, фарсом
Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев назвал выборы президента РФС 2016 года, которые выиграл Виталий Мутко, фарсом.
- Выступили четыре человека, - вспоминает Романцев. - Дальше должны были начаться прения, выступления людей из зала. Ведущий спросил: "Будем дискутировать – или сразу приступим к выборам?" И вдруг какой-то человек кричит: "Да что там обсуждать! Давайте выборы!" Тут уже я не сдержался. Ответил крикуну: люди приехали со всех концов нашей огромной страны, чтобы поговорить о футболе, обсудить пути его развития – да разве можно затыкать им рты?
Тот меня узнал, видимо – и приумолк. Потом мне рассказали, что человек был – из Пскова. Ну уж если Псков, при всем уважении, будет определять, как развиваться нашему футболу – значит, происходит что-то не то…
Дальше я стал следить за ходом голосования. 35 процентов участников выборов оказались порядочными людьми – и сделали выбор в пользу футбольного человека. У меня, кстати, права голоса не было. Доработался... Столько раз чемпионом становился – и как футболист, и как тренер, и как президент – а права голоса лишен. Зато у этого псковитянина, очевидно, такое право было.
Дмитрий, а вы сами-то на конференции присутствовали?
– Да. Мы, журналисты, сидели на самых дальних рядах.
– А я вот был поближе. И увидел, как какой-то человек нажимает кнопку за Виталия Леонтьевича – и тут же фотографирует на телефон, отправляет не знаю кому и куда. Доказательство – "я, мол, выполнил задачу!" Это говорит о том, что… Да все сами поймут, о чем это говорит. Дальше комментировать не буду. В тот самый момент я собрался и ушел, потому что не хотел больше участвовать в этом фарсе.
В итоге мы и пришли к тому, что начиналось еще на той самой конференции РФС. Теперь вас хочу спросить как журналиста – что такое "приостановил"? Это как "немножко беременна"?
"Спорт-Экспресс"
- Выступили четыре человека, - вспоминает Романцев. - Дальше должны были начаться прения, выступления людей из зала. Ведущий спросил: "Будем дискутировать – или сразу приступим к выборам?" И вдруг какой-то человек кричит: "Да что там обсуждать! Давайте выборы!" Тут уже я не сдержался. Ответил крикуну: люди приехали со всех концов нашей огромной страны, чтобы поговорить о футболе, обсудить пути его развития – да разве можно затыкать им рты?
Тот меня узнал, видимо – и приумолк. Потом мне рассказали, что человек был – из Пскова. Ну уж если Псков, при всем уважении, будет определять, как развиваться нашему футболу – значит, происходит что-то не то…
Дальше я стал следить за ходом голосования. 35 процентов участников выборов оказались порядочными людьми – и сделали выбор в пользу футбольного человека. У меня, кстати, права голоса не было. Доработался... Столько раз чемпионом становился – и как футболист, и как тренер, и как президент – а права голоса лишен. Зато у этого псковитянина, очевидно, такое право было.
Дмитрий, а вы сами-то на конференции присутствовали?
– Да. Мы, журналисты, сидели на самых дальних рядах.
– А я вот был поближе. И увидел, как какой-то человек нажимает кнопку за Виталия Леонтьевича – и тут же фотографирует на телефон, отправляет не знаю кому и куда. Доказательство – "я, мол, выполнил задачу!" Это говорит о том, что… Да все сами поймут, о чем это говорит. Дальше комментировать не буду. В тот самый момент я собрался и ушел, потому что не хотел больше участвовать в этом фарсе.
В итоге мы и пришли к тому, что начиналось еще на той самой конференции РФС. Теперь вас хочу спросить как журналиста – что такое "приостановил"? Это как "немножко беременна"?
"Спорт-Экспресс"
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