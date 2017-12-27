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Олег Романцев назвал выборы президента РФС 2016 года, которые выиграл Виталий Мутко, фарсом

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев назвал выборы президента РФС 2016 года, которые выиграл Виталий Мутко, фарсом.

- Выступили четыре человека, - вспоминает Романцев. - Дальше должны были начаться прения, выступления людей из зала. Ведущий спросил: "Будем дискутировать – или сразу приступим к выборам?" И вдруг какой-то человек кричит: "Да что там обсуждать! Давайте выборы!" Тут уже я не сдержался. Ответил крикуну: люди приехали со всех концов нашей огромной страны, чтобы поговорить о футболе, обсудить пути его развития – да разве можно затыкать им рты?

Тот меня узнал, видимо – и приумолк. Потом мне рассказали, что человек был – из Пскова. Ну уж если Псков, при всем уважении, будет определять, как развиваться нашему футболу – значит, происходит что-то не то…

Дальше я стал следить за ходом голосования. 35 процентов участников выборов оказались порядочными людьми – и сделали выбор в пользу футбольного человека. У меня, кстати, права голоса не было. Доработался... Столько раз чемпионом становился – и как футболист, и как тренер, и как президент – а права голоса лишен. Зато у этого псковитянина, очевидно, такое право было.

Дмитрий, а вы сами-то на конференции присутствовали?

– Да. Мы, журналисты, сидели на самых дальних рядах.

– А я вот был поближе. И увидел, как какой-то человек нажимает кнопку за Виталия Леонтьевича – и тут же фотографирует на телефон, отправляет не знаю кому и куда. Доказательство – "я, мол, выполнил задачу!" Это говорит о том, что… Да все сами поймут, о чем это говорит. Дальше комментировать не буду. В тот самый момент я собрался и ушел, потому что не хотел больше участвовать в этом фарсе.
В итоге мы и пришли к тому, что начиналось еще на той самой конференции РФС. Теперь вас хочу спросить как журналиста – что такое "приостановил"? Это как "немножко беременна"?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Романцев Мутко
Сегодня, 18:19
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14
(13)
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:23) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Одиссей
Олег Иванович,а что же ты тогда-то молчал?

Бздел праведного гнева Виталия Леонтьевича, а сейчас можно, герой.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (2)

Правду сказал но очень поздно! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№12 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:06) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
я собрался и ушел

за самогоном и удочкой, как в 2002м
Регистрация: 20.07.2009
№11 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:01) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Олег Иванович,а что же ты тогда-то молчал? Поднял бы бучу и я уверен - многие бы тебя поддержали. Все-таки твой авторитет в футболе не сопоставим с проделками мошенника-моториста.
Регистрация: 20.02.2013
№10 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
давно пора поганой метлой гнать мудко и его нахлебников...газаева к рулю.человек все тонкости футбола знает!
Регистрация: 26.04.2016
№9 Написал: casabl (Сегодня, 19:45) #
  • -2
  •  (6)

ластелин овец,
Пшёл накуйна миротворец.
Тут футбол.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№8 Написал: Санта (Сегодня, 19:02) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Брюзга
А когда это ваш мудко стал заслуженным?

Заслуженное привидение с мотором smile


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:00) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: Blessing
Хорошо быть заслуженным ветераном в узком кругу людей: можно писдеть всё что угодно, и тебе, в знак согласия, все будут кивать.


А когда это ваш мудко стал заслуженным? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:49) #
  • -13
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо быть заслуженным ветераном в узком кругу людей: можно писдеть всё что угодно, и тебе, в знак согласия, все будут кивать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:42) #
  • +5
  •  (7)
online

Поэтому и результат такой.
Регистрация: 20.03.2017
№4 Написал: ластелин овец Москва (Сегодня, 18:41) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Выборы уйла которые пройдут в 2018 году тоже фарс
Регистрация: 7.12.2017
№3 Написал: Br.Li (Сегодня, 18:38) #
  • +3
  •  (5)

Согласен! А ,кстати, ОИР поддерживал тогда кандидатуру Газзаева!
Регистрация: 21.08.2014
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:36) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Да что уж говорить. Все выборы на всех уровнях проходят именно так. А потом удивляемся, почему "выбрали" очередное говно.

А "футбольный человек" - это, я понимаю, Газзаев?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Санта (Сегодня, 18:21) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
smirk


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
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