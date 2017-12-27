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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олег Романцев: посмотрел в словаре Даля. Там слова "приостановил" нет!
Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев считает, что после решения вице-премьера РФ Виталия Мутко о временном приостановлении своих полномочий в качестве президента РФС российским футболом руководит призрак.
Напомним, Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС в начале недели. На исполкоме организации и.о. главы союза был назначен Александр Алаев. 27 декабря было объявлено, что председателем оргкомитета ЧМ-2018 вместо вице-премьера будет Алексей Сорокин.
- Журналистам было объявлено после исполкома: Виталий Леонтьевич в любой момент может вернуться к исполнению обязанностей, когда закончатся его суды против МОК. То есть, он как бы и есть, но его как бы и нет.
– Получается, нашим футболом руководит призрак. И это в преддверии чемпионата мира! Турнира, который пройдет в России впервые в истории! Уж на моем-то веку другого такого праздника сто процентов не будет... И в подобный знаковый момент российским футболом управляет призрак... Так что ли получается?
– Наверное, так…
– Вы, журналисты, как я понимаю, тоже слегка шокированы тем, что случилось. Как и исполком. Хотя… там довольно мало действительно футбольных людей. Я еще раз хочу акцентировать: непонятно, что значит "приостановил". Как человек любопытный, даже посмотрел в словаре Владимира Даля. Там такого слова нет!
– Тем не менее, с этим словом нам в ближайшие полгода жить.
– В связи с этим призываю: Виталий Леонтьевич, вы уж как-нибудь определитесь!
"Спорт-Экспресс"
Напомним, Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС в начале недели. На исполкоме организации и.о. главы союза был назначен Александр Алаев. 27 декабря было объявлено, что председателем оргкомитета ЧМ-2018 вместо вице-премьера будет Алексей Сорокин.
- Журналистам было объявлено после исполкома: Виталий Леонтьевич в любой момент может вернуться к исполнению обязанностей, когда закончатся его суды против МОК. То есть, он как бы и есть, но его как бы и нет.
– Получается, нашим футболом руководит призрак. И это в преддверии чемпионата мира! Турнира, который пройдет в России впервые в истории! Уж на моем-то веку другого такого праздника сто процентов не будет... И в подобный знаковый момент российским футболом управляет призрак... Так что ли получается?
– Наверное, так…
– Вы, журналисты, как я понимаю, тоже слегка шокированы тем, что случилось. Как и исполком. Хотя… там довольно мало действительно футбольных людей. Я еще раз хочу акцентировать: непонятно, что значит "приостановил". Как человек любопытный, даже посмотрел в словаре Владимира Даля. Там такого слова нет!
– Тем не менее, с этим словом нам в ближайшие полгода жить.
– В связи с этим призываю: Виталий Леонтьевич, вы уж как-нибудь определитесь!
"Спорт-Экспресс"
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