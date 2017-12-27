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Олег Романцев: посмотрел в словаре Даля. Там слова "приостановил" нет!

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев считает, что после решения вице-премьера РФ Виталия Мутко о временном приостановлении своих полномочий в качестве президента РФС российским футболом руководит призрак.

Напомним, Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС в начале недели. На исполкоме организации и.о. главы союза был назначен Александр Алаев. 27 декабря было объявлено, что председателем оргкомитета ЧМ-2018 вместо вице-премьера будет Алексей Сорокин.

- Журналистам было объявлено после исполкома: Виталий Леонтьевич в любой момент может вернуться к исполнению обязанностей, когда закончатся его суды против МОК. То есть, он как бы и есть, но его как бы и нет.

– Получается, нашим футболом руководит призрак. И это в преддверии чемпионата мира! Турнира, который пройдет в России впервые в истории! Уж на моем-то веку другого такого праздника сто процентов не будет... И в подобный знаковый момент российским футболом управляет призрак... Так что ли получается?

– Наверное, так…

– Вы, журналисты, как я понимаю, тоже слегка шокированы тем, что случилось. Как и исполком. Хотя… там довольно мало действительно футбольных людей. Я еще раз хочу акцентировать: непонятно, что значит "приостановил". Как человек любопытный, даже посмотрел в словаре Владимира Даля. Там такого слова нет!

– Тем не менее, с этим словом нам в ближайшие полгода жить.

– В связи с этим призываю: Виталий Леонтьевич, вы уж как-нибудь определитесь!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Романцев Мутко
Сегодня, 19:09
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7
(5)
№7 Написал: Barmaley (Сегодня, 20:35) #
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online

Да можно и к Далю не ходить.В Кодексе о труде(КЗОТ) нет статьи приостановка трудового соглашения.Интересно что он в заявлении написал:" Прошу исполком РФС разрешить мне не ходить на работу пару месяцев, а может и больше, пока с судом не порешаю".?? Мою зарплату отдайте Сорокину.
Регистрация: 17.04.2017
№6 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:34) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Цитата: cska1971
Так у Даля и слова "футбол" нет. И чё? )))


Т.е. всё норм в российском футболе?

Вы о чем? Причем тут Даль и нынешний футбол в России? Человек, видимо, хотел сказать, что русский язык за это время развивался и в хорошую сторону, обогащаясь разными заимствованными из других языков и новыми словами, и в плохую (посмотрите как пишут сейчас люди: в одном слове по три ошибки, фразу не могут построить толком. Ваш бывший тренер приводит совсем странные аргументы. Пусть бы подошел к Мутко и всеиему сказал, что о нем думает. Что ему мешает отложить рыбалку и сказать?

Цитата: Брюзга
Цитата: cska1971
Так у Даля и слова "футбол" нет. И чё? )))


Т.е. всё норм в российском футболе?

Вы о чем? Причем тут Даль и нынешний футбол в России? Человек, видимо, хотел сказать, что русский язык за это время развивался и в хорошую сторону, обогащаясь разными заимствованными из других языков и новыми словами, и в плохую (посмотрите как пишут сейчас люди: в одном слове по три ошибки, фразу не могут построить толком. Ваш бывший тренер приводит совсем странные аргументы. Пусть бы подошел к Мутко и всеиему сказал, что о нем думает. Что ему мешает отложить рыбалку и сказать?
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:12) #
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online

Цитата: Брюзга
Т.е. всё норм в российском футболе?


Да нет его. У Даля...
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
.е. всё норм в российском футболе?

Не совсем, есть одна команда, тянущая вниз наш футбол, ей доверили защищать честь нашего футбола в Лиге чемпионов, она не просто её не отстояла, а с треском опозорила. Даже можно пожёстче сказать: она обесчестила наш футбол, встав в позу бегущего египтянина, перед египтянином Салахом.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:01) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: cska1971
Так у Даля и слова "футбол" нет. И чё? )))


Т.е. всё норм в российском футболе?
Регистрация: 6.10.2009
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (4)
online

Так у Даля и слова "футбол" нет. И чё? )))
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 19:50) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
есть слово Мутко, пошел нaxyй.)
Даль хyйни не скажет..)
Регистрация: 19.05.2015
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