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Адам Натхо: Бибрас не сторонник менять команду, его все устраивает в ЦСКА

Отец полузащитника "Локомотива" Амира Натхо Адам Натхо рассказал, что его родственник, хавбек ЦСКА Бибрас Натхо не планирует уходить из команды.

- У него через полгода заканчивается контракт с армейцами. Планирует ли он продлить соглашение?

- Он планировал после отпуска встретиться и поговорить на эту тему с руководством. Бибрас, как и Амир, не сторонник менять команду, в ЦСКА его все устраивает. К тому же, он вернулся в стартовый состав ЦСКА, постоянно играет, все идет хорошо. Думаю, после каникул все окончательно разрешится.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Натхо ЦСКА
Сегодня, 02:08
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