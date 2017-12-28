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Квинси Промес: у Карреры есть потенциал быть топ-тренером в Европе

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в трёх словах охарактеризовал главного тренера команды Массимо Карреру.

"Терпеливый. Верующий. Он всегда верит в нас, в своих игроков, и поддерживает. Властный. Он отличный тренер и очень помог мне в моем развитии. Тренировать такой клуб, как "Спартак", — это большая ответственность. Лучше всего о нем говорит тот факт, что он сделал нас чемпионами. Если ты становишься чемпионом, значит, ты особенный. У него есть потенциал быть топ-тренером в Европе, а нам нужно продолжать усердно работать", — цитирует Промеса еженедельник "Футбол".
Теги: Промес Каррера Спартак
Сегодня, 02:25
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