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Дмитрий Селюк: "Локомотиву" не нужно покупать кого-то для галочки

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение по поводу укомплектованности "Локомотива" для борьбы за чемпионство.

"Локомотиву" не стоит кого-то покупать для галочки. За последнее время они уже совершили несколько трансферов, которые себя не оправдали. Это и защитник Тимофей Маргасов, который сидит в глубоком запасе, и голкипер Никита Медведев, не сумевший выиграть конкуренцию у Антона Коченкова в период травмы Гильерме. Да тот же Эдер, пришедший летом на правах аренды, пока не оправдывает надежд, хоть и забил пару важных мячей.

Но в "Локо" есть сильный тренер, который умеет раскрывать молодых футболистов и давать второе дыхание возрастным игрокам. Также зимой в строй вернутся травмированные, так что весной у железнодорожников и без трансферов будет вполне боевой состав", - передают слова Селюка "Известия".
Теги: Локомотив Селюк
Сегодня, 07:59
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