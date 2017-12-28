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СМИ: полузащитник Паул Антон стал игроком "Анжи"

Полузащитник Паул Антон перешел в "Анжи", сообщает "Спорт-Экспресс".

26-летний футболист подписал контракт с махачкалинцами 22 декабря в Москве, а 28 декабря клубы обменялись всеми необходимыми документами и завершили сделку.

Соглашение с Антоном рассчитано на два с половиной года, сумма трансфера составила около 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне Антон провел на правах аренды в "Хетафе" 32 матча и забил 2 гола. В текущем чемпионате Румынии он отметился 6 голами в 19 играх.
Теги: Анжи Трансферы
Сегодня, 18:14
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