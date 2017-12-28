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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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СМИ: полузащитник Паул Антон стал игроком "Анжи"
Полузащитник Паул Антон перешел в "Анжи", сообщает "Спорт-Экспресс".
26-летний футболист подписал контракт с махачкалинцами 22 декабря в Москве, а 28 декабря клубы обменялись всеми необходимыми документами и завершили сделку.
Соглашение с Антоном рассчитано на два с половиной года, сумма трансфера составила около 400 тысяч евро.
В минувшем сезоне Антон провел на правах аренды в "Хетафе" 32 матча и забил 2 гола. В текущем чемпионате Румынии он отметился 6 голами в 19 играх.
26-летний футболист подписал контракт с махачкалинцами 22 декабря в Москве, а 28 декабря клубы обменялись всеми необходимыми документами и завершили сделку.
Соглашение с Антоном рассчитано на два с половиной года, сумма трансфера составила около 400 тысяч евро.
В минувшем сезоне Антон провел на правах аренды в "Хетафе" 32 матча и забил 2 гола. В текущем чемпионате Румынии он отметился 6 голами в 19 играх.
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