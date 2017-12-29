Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Тарас Михалик: планов о переходе в другой клуб пока нет

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о его желании покинуть московский клуб.

"Спасибо, что рассказали о новогодней шутке в СМИ, ведь мой контракт истекает летом 2018 года, и планов о переходе пока нет. Меня вполне устраивает работа в клубе лидера первенства России под руководством Юрия Павловича Сёмина, а гуляющую в интернете информацию касательно разрыва контракта прошу считать недостоверной", - цитирует Михалика Footboom.

Украинец выступает за "Локомотив" с 2013 года.
Теги: Михалик Локомотив
Сегодня, 01:10
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 02:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Межсезонье-с smirk
Регистрация: 12.02.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.