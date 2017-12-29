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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джефферсон Фарфан: интерес "Палмейрас"? Ничего об этом не знаю
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о том, что в январе он приедет в расположение железнодорожников и приступит к подготовке ко второй части чемпионата России.
Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний перуанец может перейти в "Палмейрас".
"Я ничего не знаю об этом, ко мне никто не обращался. В январе я должен приехать в расположение клуба, чтобы начать подготовку ко второй части сезона. Я хочу хорошо подготовиться и быть в хорошей форме к чемпионату мира, который я не собираюсь пропускать", - цитирует El Bocon Фарфана.
В текущем сезоне Фарфан провел 22 матча за "Локомотив" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал четыре голевые передачи.
"Спорт-Экспресс"
Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний перуанец может перейти в "Палмейрас".
"Я ничего не знаю об этом, ко мне никто не обращался. В январе я должен приехать в расположение клуба, чтобы начать подготовку ко второй части сезона. Я хочу хорошо подготовиться и быть в хорошей форме к чемпионату мира, который я не собираюсь пропускать", - цитирует El Bocon Фарфана.
В текущем сезоне Фарфан провел 22 матча за "Локомотив" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал четыре голевые передачи.
"Спорт-Экспресс"
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