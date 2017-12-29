Джефферсон Фарфан: интерес "Палмейрас"? Ничего об этом не знаю

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о том, что в январе он приедет в расположение железнодорожников и приступит к подготовке ко второй части чемпионата России.Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний перуанец может перейти в "Палмейрас"."Я ничего не знаю об этом, ко мне никто не обращался. В январе я должен приехать в расположение клуба, чтобы начать подготовку ко второй части сезона. Я хочу хорошо подготовиться и быть в хорошей форме к чемпионату мира, который я не собираюсь пропускать", - цитирует El Bocon Фарфана.В текущем сезоне Фарфан провел 22 матча за "Локомотив" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал четыре голевые передачи.