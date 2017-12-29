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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Денис Глушаков проиграл турнир из-за лишнего веса
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как проводит отпуск.
Полузащитник рассказал, что во время межсезонья он ежегодно устраивает футбольный турнир. На последнем соревновании его команда, в состав которой вошли полузащитник "Ахмата" Антон Швец и вратарь молодежной сборной России Александр Максименко, заняла четвертое место.
Футболист признался, что данный результат связан с лишним весом, набранным за время отпуска.
"Ну, я после отпуска, потяжелел, брюшко наел", — цитирует Глушакова 161.ru.
Полузащитник рассказал, что во время межсезонья он ежегодно устраивает футбольный турнир. На последнем соревновании его команда, в состав которой вошли полузащитник "Ахмата" Антон Швец и вратарь молодежной сборной России Александр Максименко, заняла четвертое место.
Футболист признался, что данный результат связан с лишним весом, набранным за время отпуска.
"Ну, я после отпуска, потяжелел, брюшко наел", — цитирует Глушакова 161.ru.
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