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Денис Глушаков проиграл турнир из-за лишнего веса

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как проводит отпуск.

Полузащитник рассказал, что во время межсезонья он ежегодно устраивает футбольный турнир. На последнем соревновании его команда, в состав которой вошли полузащитник "Ахмата" Антон Швец и вратарь молодежной сборной России Александр Максименко, заняла четвертое место.

Футболист признался, что данный результат связан с лишним весом, набранным за время отпуска.

"Ну, я после отпуска, потяжелел, брюшко наел", — цитирует Глушакова 161.ru.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 20:05
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 20:24) #
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Швеца тащи к нам ) вроде лям отступные надо брать ...
Регистрация: 9.09.2016
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