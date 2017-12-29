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Геннадий Орлов: разброд и шатание есть везде, но в "Зените" перебор отрицательной массы

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о микроклимате в "Зените".

"Вообще, внутри любой профессиональной команды есть какое-то движение. Вот сейчас Маруан Феллайни хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» — видимо, что-то не складывается с Моуринью. Разброд и шатание, личностные отношения — это то, что есть всегда в командах. Но в "Зените" сейчас перебор отрицательной массы. На кого опираться, на аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес — лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны? Я бы сказал, что два самых стабильных игрока "Зенита" в первой части сезона — это, конечно, Кришито и Кокорин. Эти двое — лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса. Ригони только в конце заиграл, Дриусси пропал, Краневиттер играет с ошибками, Маммана привёз нам несколько ужасных голов", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 20:20
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№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:45) #
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online

Иногда старость приходит одна. Маммана плох ? Или Паредес куже того же Кришито?- бред, маразм, ужос.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:36) #
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Отлично! На болоте полный бардак!
Самый старый "Квак" просто так не станет базарить! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: Tokio581 (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Плакат ему подарить- не болтай!
Регистрация: 18.04.2016
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
... Разброд и шатание, личностные отношения — это то, что есть всегда в командах. ...Там, в тех командах есть умные люди...они не трещат о проблемах на каждом заборе, куда-бы их не позвали...угомонись, устали от тебя...
Регистрация: 15.12.2013
№5 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 21:11) #
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Орлов: - "Сейчас в "Зените" перебор отрицательной массы".
29 Декабря 2017, 19:22,
А я что ГОВОРИЛ!!!
ДОИГРАЛСЯ Фурсенко в футбол и вот вам результат!
АНАРХИЯ и ни какого порядка!
Так Зенит далеко не уедет!
Потому что отрицательная масса ДАВИТ, и может даже придавить, и оставить Зенит без медалей и Европы!
Многое зависит от тренера Манчини!
Но коль скоро, идёт ДАВЛЕНИЕ на Зенит, всей своей ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ массой, то здесь уже надо принимать МЕРЫ и не доводить дело до РАЗДРАЯ!
Вот, за зимнюю паузу, руководству Зенита надо налаживать ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ динамику ВОСПИТАТЕЛЬНОГО и тренировочного процесса!
Зенит надо СПАСАТЬ, чтобы не дать ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ массе раздавить Зенит!
Манчини думал, что наберёт игроков и будет результат, но получил ОБРАТНЫЙ эффект от громких и РАССТРАТНЫХ трансферов!
Игроков надо ВПИСАТЬ в команду и расставить всех по своим местам, а Манчини это НЕ УДАЛОСЬ сделать!
Ротация состава должна быть, но не революционная, а эволюционная!
Манчини здесь дал слабину и показал всем свою тренерскую СЛАБОСТЬ!
Желаем Зениту исправить ситуацию и как можно скорее, чтобы до старта НОВОГО весеннего сезона УСПЕТЬ избавиться от отрицательного БАЛЛАСТА!!!
Регистрация: 8.05.2017
№4 Написал: irv Курск (Сегодня, 21:06) #
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online

Всё идёт по плану!


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№3 Написал: vertel латвия (Сегодня, 20:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Всё-таки, похоже, перебор отрицательной массы в голове Орлова. Ведь давно известно, что, иногда, лучше промолчать.
Регистрация: 13.11.2009
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:30) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Химки»
Дзюба ваше всё.
ТТХ ни минус ни плюс
Регистрация: 14.09.2010
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гена - пессимист. Всё нормалек! )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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