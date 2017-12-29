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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Геннадий Орлов: разброд и шатание есть везде, но в "Зените" перебор отрицательной массы
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о микроклимате в "Зените".
"Вообще, внутри любой профессиональной команды есть какое-то движение. Вот сейчас Маруан Феллайни хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» — видимо, что-то не складывается с Моуринью. Разброд и шатание, личностные отношения — это то, что есть всегда в командах. Но в "Зените" сейчас перебор отрицательной массы. На кого опираться, на аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес — лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны? Я бы сказал, что два самых стабильных игрока "Зенита" в первой части сезона — это, конечно, Кришито и Кокорин. Эти двое — лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса. Ригони только в конце заиграл, Дриусси пропал, Краневиттер играет с ошибками, Маммана привёз нам несколько ужасных голов", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат.сом"
"Вообще, внутри любой профессиональной команды есть какое-то движение. Вот сейчас Маруан Феллайни хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» — видимо, что-то не складывается с Моуринью. Разброд и шатание, личностные отношения — это то, что есть всегда в командах. Но в "Зените" сейчас перебор отрицательной массы. На кого опираться, на аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес — лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны? Я бы сказал, что два самых стабильных игрока "Зенита" в первой части сезона — это, конечно, Кришито и Кокорин. Эти двое — лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса. Ригони только в конце заиграл, Дриусси пропал, Краневиттер играет с ошибками, Маммана привёз нам несколько ужасных голов", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат.сом"
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