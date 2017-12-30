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В ЦСКА нет информации о запросе ФИФА в РУСАДА по поводу допинг-проб Игнашевича, Фернандеса, Чепчугова и Хонды

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию телеграм-канала "Мутко против", назвавшего имена ряда игроков, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Канал сообщил: ФИФА запросила у РУСАДА информацию о 19 допинг пробах футболистов. Все эти пробы были взяты в 2012-2013 годах российскими специалистами – и все они показались ФИФА подозрительными. По данным источника, в список футболистов, которых ФИФА теперь подозревает в применении допинга, вошли игроки ЦСКА – Марио Фернандес, Сергей Игнашевич и два бывших футболиста армейцев – Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда.

"У нас информации о запросе ФИФА нет", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 18:24
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№2 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 20:30) #
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Цитата: Kolpino2
Ну-ну-ну-ну. https://sport.rambler.ru/football/38806699-igrokov-tsska-zapodozrili-v-upotreblenii-dopiga/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
Если ЦСКА дисквалифицируют - то и куй с ним. Если Фернандеса - очень плохо для сборной. А вообще, грозит полная катастрофа.

если засунут в жопу язык, как мудько это сделал с нашими олимпийцами, то да... будут чмурить по полной... тем более пендосы и сакса денег уже отвалили
Регистрация: 23.11.2017
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:13) #
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  •  (2)

Ну-ну-ну-ну. https://sport.rambler.ru/football/38806699-igrokov-tsska-zapodozrili-v-upotreblenii-dopiga/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
Если ЦСКА дисквалифицируют - то и куй с ним. Если Фернандеса - очень плохо для сборной. А вообще, грозит полная катастрофа.
Регистрация: 12.11.2007
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