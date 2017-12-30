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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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18:24
В ЦСКА нет информации о запросе ФИФА в РУСАДА по поводу допинг-проб Игнашевича, Фернандеса, Чепчугова и Хонды (2)
В ЦСКА нет информации о запросе ФИФА в РУСАДА по поводу допинг-проб Игнашевича, Фернандеса, Чепчугова и Хонды (2)
В ЦСКА нет информации о запросе ФИФА в РУСАДА по поводу допинг-проб Игнашевича, Фернандеса, Чепчугова и Хонды
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию телеграм-канала "Мутко против", назвавшего имена ряда игроков, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
Канал сообщил: ФИФА запросила у РУСАДА информацию о 19 допинг пробах футболистов. Все эти пробы были взяты в 2012-2013 годах российскими специалистами – и все они показались ФИФА подозрительными. По данным источника, в список футболистов, которых ФИФА теперь подозревает в применении допинга, вошли игроки ЦСКА – Марио Фернандес, Сергей Игнашевич и два бывших футболиста армейцев – Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда.
"У нас информации о запросе ФИФА нет", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
Канал сообщил: ФИФА запросила у РУСАДА информацию о 19 допинг пробах футболистов. Все эти пробы были взяты в 2012-2013 годах российскими специалистами – и все они показались ФИФА подозрительными. По данным источника, в список футболистов, которых ФИФА теперь подозревает в применении допинга, вошли игроки ЦСКА – Марио Фернандес, Сергей Игнашевич и два бывших футболиста армейцев – Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда.
"У нас информации о запросе ФИФА нет", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
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