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Вячеслав Малафеев: самое запоминающееся событие года – это Кубок конфедераций

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о самых ярких событиях в 2017 году.

"Самое запоминающееся событие года – это Кубок конфедераций, матчи этого турнира в Санкт-Петербурге и не только. По большому счету, это событие, которое раньше никогда не проходило в России и прошло оно достаточно успешно. С точки зрения его проведения, не было каких-то эксцессов и проблем. В принципе, подготовка к чемпионату мира прошла хорошо", - приводит слова Малафеева "Р-Спорт".
Теги: Малафеев
Сегодня, 21:04
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