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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Малафеев: самое запоминающееся событие года – это Кубок конфедераций
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о самых ярких событиях в 2017 году.
"Самое запоминающееся событие года – это Кубок конфедераций, матчи этого турнира в Санкт-Петербурге и не только. По большому счету, это событие, которое раньше никогда не проходило в России и прошло оно достаточно успешно. С точки зрения его проведения, не было каких-то эксцессов и проблем. В принципе, подготовка к чемпионату мира прошла хорошо", - приводит слова Малафеева "Р-Спорт".
"Самое запоминающееся событие года – это Кубок конфедераций, матчи этого турнира в Санкт-Петербурге и не только. По большому счету, это событие, которое раньше никогда не проходило в России и прошло оно достаточно успешно. С точки зрения его проведения, не было каких-то эксцессов и проблем. В принципе, подготовка к чемпионату мира прошла хорошо", - приводит слова Малафеева "Р-Спорт".
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