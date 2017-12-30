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СМИ: "Спартак" летом намерен купить у "Динамо" Ташаева

"Спартак" планирует активировать опцию о выкупе в новом контракте с "Динамо" полузащитника Александра Ташаева, сообщает ФАН.

Отмечается, что красно-белые планируют подписать 23-летнего футболиста следующим летом. По сообщениям СМИ, сумма выкупа в новом контракте Ташаева составляет два миллиона евро.

Вчера было объявлено о том, что "Динамо" продлило контракт с Ташаевым на два года: предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до лета 2018-го.
Теги: Ташаев Динамо
Вчера, 23:49
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