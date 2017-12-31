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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Ливерпуль" не хочет, чтобы Коутинью переходил в "Барселону"
"Ливерпуль" всеми силами пытается удержать полузащитника Филиппе Коутинью, информирует Mundo Deportivo.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп готов дать бразильцу капитанскую повязу, а президент клуба Том Вернер предложил хавбеку продлить контракт на улучшенных условиях. Сам футболист хочет перейти в "Барселону" и уже дал своему агенту задание найти ему дом в Каталонии.
Напомним, вчера технический спонсор "Барселоны" Nike в официальном интернет-магазине добавил вариант покупки футболки каталонской команды с фамилией хавбека. Однако вскоре товар был удален, но пользователи успели сделать скриншоты страницы.
"Спорт-Экспресс"
Главный тренер "красных" Юрген Клопп готов дать бразильцу капитанскую повязу, а президент клуба Том Вернер предложил хавбеку продлить контракт на улучшенных условиях. Сам футболист хочет перейти в "Барселону" и уже дал своему агенту задание найти ему дом в Каталонии.
Напомним, вчера технический спонсор "Барселоны" Nike в официальном интернет-магазине добавил вариант покупки футболки каталонской команды с фамилией хавбека. Однако вскоре товар был удален, но пользователи успели сделать скриншоты страницы.
"Спорт-Экспресс"
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