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"Ливерпуль" не хочет, чтобы Коутинью переходил в "Барселону"

"Ливерпуль" всеми силами пытается удержать полузащитника Филиппе Коутинью, информирует Mundo Deportivo.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп готов дать бразильцу капитанскую повязу, а президент клуба Том Вернер предложил хавбеку продлить контракт на улучшенных условиях. Сам футболист хочет перейти в "Барселону" и уже дал своему агенту задание найти ему дом в Каталонии.

Напомним, вчера технический спонсор "Барселоны" Nike в официальном интернет-магазине добавил вариант покупки футболки каталонской команды с фамилией хавбека. Однако вскоре товар был удален, но пользователи успели сделать скриншоты страницы.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 17:27
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