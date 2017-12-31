Скаут "Эвертона": переход стал бы хорошим шагом для Промеса

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров прокомментировал информацию об интересе «ирисок» к форварду "Спартака" Квинси Промесу.– Такой клуб, как "Эвертон", может проявлять интерес к Промесу. Там ранее работал тренер-голландец, он знает рынок, Промес на виду. Заинтересованность есть, почва для разговора имеется. У команды в начале сезона был непростой период, сейчас дела наладились – и я бы сказал, что "Эвертон" и Промес друг друга заслуживают.– Это крепкий середняк АПЛ, а представители лучшей пятерки лиги пока за Куинси не гоняются. Если все совпадет по финансам, для игрока переход стал бы хорошим шагом. Надо идти поступательно, созреть для топ-клуба.– Эта команда, конечно, обладает более классным подбором исполнителей по сравнению с соседями. Но ни в коем случае нельзя говорить, что "Эвертон" слаб. Он просто больше подходит голландцу – можно быстрее закрепиться в составе, стать лидером. Там ниже конкуренция. Это важно для Промеса – он не топ-игрок в Европе, который бы мог сразу рассчитывать на место в составе. Хорошие футболисты там есть, но нет стопроцентного вожака: даже Руни нестабилен. Очень большие проблемы в атаке были при Кумане, сейчас дела выровнялись.– Если мы смотрим с точки зрения опыта игры в еврокубках и борьбы за трофеи, "Спартак" более привлекателен. Хорошо, что у красно-белых наладились дела, а владелец проявил терпение по отношению к Каррере. И очень приятно, что Массимо удалось вернуть команду в чемпионскую гонку. В "Эвертоне" все сложнее – команда не претендует на титул. Но сейчас клубу непросто побороться за место в еврокубках. Мотивация может быть другой – проявить себя в АПЛ и пойти на повышение в топ-5. Пока же Промес остается игроком двух рангов – по Европе мы видели его в сборной и Лиге чемпионов, где не хватало стабильности, а в России он очень хорош. Это пока два разных футболиста. И к нему так и относятся. Надо доказывать все на уровне АПЛ, – сказал Кучеров.