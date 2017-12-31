Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Зенит
|Black Fox
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Black Fox
|Mузыка
|coban
|КБ-Гостевая
|Animalize
|Политика
|ованыч
|Опрос по запрету России в Олимпиаде2018
|Гаврилыч
|Ростовские футбольные новости
|Санта
|Выкладываем свои фотки)
|FedarFedorych
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:00
"Тосно" сообщил, что с Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком были расторгнуты контракты (1)
"Тосно" сообщил, что с Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком были расторгнуты контракты (1)
Вчера, 22:32
Скаут "Эвертона": переход стал бы хорошим шагом для Промеса (7)
Скаут "Эвертона": переход стал бы хорошим шагом для Промеса (7)
Вчера, 22:02
Луан признан лучшим футболистом 2017 года в Южной Америке (1)
Луан признан лучшим футболистом 2017 года в Южной Америке (1)
Вчера, 21:19
Леон Горетцка летом перейдет в "Баварию"
Леон Горетцка летом перейдет в "Баварию"
Вчера, 20:43
Поль Погба: на "МЮ" оказывается давление, но мы должны забыть обо всем и сосредоточиться на себе
Поль Погба: на "МЮ" оказывается давление, но мы должны забыть обо всем и сосредоточиться на себе
Вчера, 20:14
Федерико Кьеза может продолжить карьеру в "Наполи" (1)
Федерико Кьеза может продолжить карьеру в "Наполи" (1)
Вчера, 19:49
"Ахмат" поздравил болельщиков с Новым годом (видео) (1)
"Ахмат" поздравил болельщиков с Новым годом (видео) (1)
Вчера, 18:46
"Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом (видео)
"Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом (видео)
Вчера, 18:02
Александр Гацкан записал видеообращение к болельщикам "Ростова" в стиле Владимира Путина
Александр Гацкан записал видеообращение к болельщикам "Ростова" в стиле Владимира Путина
Вчера, 17:12
"Манчестер Сити" прервал 18-матчевую победную серию
"Манчестер Сити" прервал 18-матчевую победную серию
Вчера, 17:12
Хулен Лопетеги: то, что в Краснодаре не будет матчей ЧМ-2018, может быть плюсом для нас
Хулен Лопетеги: то, что в Краснодаре не будет матчей ЧМ-2018, может быть плюсом для нас
Вчера, 16:53
Джейми Варди: нам нужно продолжать бороться
Джейми Варди: нам нужно продолжать бороться
Вчера, 16:28
Егор Титов: многие поспешили повесить "Зениту" золотые медали (12)
Егор Титов: многие поспешили повесить "Зениту" золотые медали (12)
Вчера, 16:05
"Шахтер" хочет продлить контракт с главным тренером (1)
"Шахтер" хочет продлить контракт с главным тренером (1)
Вчера, 15:49
С новым годом! (63)
С новым годом! (63)
Вчера, 14:09
"Шеффилд Уэнсдей" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Зенита" Андре Виллаш-Боашу
"Шеффилд Уэнсдей" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Зенита" Андре Виллаш-Боашу
Вчера, 12:50
"Ювентус" побил еще один рекорд чемпионата Италии (1)
"Ювентус" побил еще один рекорд чемпионата Италии (1)
Вчера, 12:35
Эмманюэль Адебайор усыновил сына своего погибшего брата (4)
Эмманюэль Адебайор усыновил сына своего погибшего брата (4)
Вчера, 12:11
Сейду Думбия: желаю себе самого счастливого дня рождения (8)
Сейду Думбия: желаю себе самого счастливого дня рождения (8)
Вчера, 11:44
Антонио Кандрева: я не плевал в фанатов "Интера"
Антонио Кандрева: я не плевал в фанатов "Интера"
Вчера, 09:48
Ромелу Лукаку получил травму головы
Ромелу Лукаку получил травму головы
Вчера, 09:20
Юрген Клопп: в идеальные дни мы выигрываем матчи
Юрген Клопп: в идеальные дни мы выигрываем матчи
Вчера, 09:05
Антонио Конте: нам нужно просто полностью выкладываться в каждом матче и постараться набирать три очка
Антонио Конте: нам нужно просто полностью выкладываться в каждом матче и постараться набирать три очка
Вчера, 08:39
Матье Фламини может возобновить карьеру в Испании
Матье Фламини может возобновить карьеру в Испании
Скаут "Эвертона": переход стал бы хорошим шагом для Промеса
Скаут "Эвертона" Павел Кучеров прокомментировал информацию об интересе «ирисок» к форварду "Спартака" Квинси Промесу.
– Такой клуб, как "Эвертон", может проявлять интерес к Промесу. Там ранее работал тренер-голландец, он знает рынок, Промес на виду. Заинтересованность есть, почва для разговора имеется. У команды в начале сезона был непростой период, сейчас дела наладились – и я бы сказал, что "Эвертон" и Промес друг друга заслуживают.
– Что имеете в виду?
– Это крепкий середняк АПЛ, а представители лучшей пятерки лиги пока за Куинси не гоняются. Если все совпадет по финансам, для игрока переход стал бы хорошим шагом. Надо идти поступательно, созреть для топ-клуба.
– Считаете, что для "Ливерпуля" Промес пока слабоват?
– Эта команда, конечно, обладает более классным подбором исполнителей по сравнению с соседями. Но ни в коем случае нельзя говорить, что "Эвертон" слаб. Он просто больше подходит голландцу – можно быстрее закрепиться в составе, стать лидером. Там ниже конкуренция. Это важно для Промеса – он не топ-игрок в Европе, который бы мог сразу рассчитывать на место в составе. Хорошие футболисты там есть, но нет стопроцентного вожака: даже Руни нестабилен. Очень большие проблемы в атаке были при Кумане, сейчас дела выровнялись.
– Ему надо уезжать?
– Если мы смотрим с точки зрения опыта игры в еврокубках и борьбы за трофеи, "Спартак" более привлекателен. Хорошо, что у красно-белых наладились дела, а владелец проявил терпение по отношению к Каррере. И очень приятно, что Массимо удалось вернуть команду в чемпионскую гонку. В "Эвертоне" все сложнее – команда не претендует на титул. Но сейчас клубу непросто побороться за место в еврокубках. Мотивация может быть другой – проявить себя в АПЛ и пойти на повышение в топ-5. Пока же Промес остается игроком двух рангов – по Европе мы видели его в сборной и Лиге чемпионов, где не хватало стабильности, а в России он очень хорош. Это пока два разных футболиста. И к нему так и относятся. Надо доказывать все на уровне АПЛ, – сказал Кучеров.
"Спорт-Экспресс"
– Такой клуб, как "Эвертон", может проявлять интерес к Промесу. Там ранее работал тренер-голландец, он знает рынок, Промес на виду. Заинтересованность есть, почва для разговора имеется. У команды в начале сезона был непростой период, сейчас дела наладились – и я бы сказал, что "Эвертон" и Промес друг друга заслуживают.
– Что имеете в виду?
– Это крепкий середняк АПЛ, а представители лучшей пятерки лиги пока за Куинси не гоняются. Если все совпадет по финансам, для игрока переход стал бы хорошим шагом. Надо идти поступательно, созреть для топ-клуба.
– Считаете, что для "Ливерпуля" Промес пока слабоват?
– Эта команда, конечно, обладает более классным подбором исполнителей по сравнению с соседями. Но ни в коем случае нельзя говорить, что "Эвертон" слаб. Он просто больше подходит голландцу – можно быстрее закрепиться в составе, стать лидером. Там ниже конкуренция. Это важно для Промеса – он не топ-игрок в Европе, который бы мог сразу рассчитывать на место в составе. Хорошие футболисты там есть, но нет стопроцентного вожака: даже Руни нестабилен. Очень большие проблемы в атаке были при Кумане, сейчас дела выровнялись.
– Ему надо уезжать?
– Если мы смотрим с точки зрения опыта игры в еврокубках и борьбы за трофеи, "Спартак" более привлекателен. Хорошо, что у красно-белых наладились дела, а владелец проявил терпение по отношению к Каррере. И очень приятно, что Массимо удалось вернуть команду в чемпионскую гонку. В "Эвертоне" все сложнее – команда не претендует на титул. Но сейчас клубу непросто побороться за место в еврокубках. Мотивация может быть другой – проявить себя в АПЛ и пойти на повышение в топ-5. Пока же Промес остается игроком двух рангов – по Европе мы видели его в сборной и Лиге чемпионов, где не хватало стабильности, а в России он очень хорош. Это пока два разных футболиста. И к нему так и относятся. Надо доказывать все на уровне АПЛ, – сказал Кучеров.
"Спорт-Экспресс"
Напечатать
7
(4)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.