Опрос:

Новости партнеров

Скаут "Эвертона": переход стал бы хорошим шагом для Промеса

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров прокомментировал информацию об интересе «ирисок» к форварду "Спартака" Квинси Промесу.

– Такой клуб, как "Эвертон", может проявлять интерес к Промесу. Там ранее работал тренер-голландец, он знает рынок, Промес на виду. Заинтересованность есть, почва для разговора имеется. У команды в начале сезона был непростой период, сейчас дела наладились – и я бы сказал, что "Эвертон" и Промес друг друга заслуживают.

– Что имеете в виду?

– Это крепкий середняк АПЛ, а представители лучшей пятерки лиги пока за Куинси не гоняются. Если все совпадет по финансам, для игрока переход стал бы хорошим шагом. Надо идти поступательно, созреть для топ-клуба.

– Считаете, что для "Ливерпуля" Промес пока слабоват?

– Эта команда, конечно, обладает более классным подбором исполнителей по сравнению с соседями. Но ни в коем случае нельзя говорить, что "Эвертон" слаб. Он просто больше подходит голландцу – можно быстрее закрепиться в составе, стать лидером. Там ниже конкуренция. Это важно для Промеса – он не топ-игрок в Европе, который бы мог сразу рассчитывать на место в составе. Хорошие футболисты там есть, но нет стопроцентного вожака: даже Руни нестабилен. Очень большие проблемы в атаке были при Кумане, сейчас дела выровнялись.

– Ему надо уезжать?

– Если мы смотрим с точки зрения опыта игры в еврокубках и борьбы за трофеи, "Спартак" более привлекателен. Хорошо, что у красно-белых наладились дела, а владелец проявил терпение по отношению к Каррере. И очень приятно, что Массимо удалось вернуть команду в чемпионскую гонку. В "Эвертоне" все сложнее – команда не претендует на титул. Но сейчас клубу непросто побороться за место в еврокубках. Мотивация может быть другой – проявить себя в АПЛ и пойти на повышение в топ-5. Пока же Промес остается игроком двух рангов – по Европе мы видели его в сборной и Лиге чемпионов, где не хватало стабильности, а в России он очень хорош. Это пока два разных футболиста. И к нему так и относятся. Надо доказывать все на уровне АПЛ, – сказал Кучеров.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Промес Спартак Эвертон
Вчера, 22:32
Напечатать
7
(4)
№7 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
В клуб который не за что не борется? Смешно!


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 08:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Покажи им ,Квинси,свою маску.. smile
Регистрация: 14.12.2011
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 06:52) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
О чём вы , парни ? Ну сами подумайте , играет Промес в России , из года в год прибавляет ( как и его зарплата ) , всё хорошо , жизнь улыбается и вдруг !? Эвертон ? А для чего ? Рост мастерства - нет , финансово - нет , ЛЧ - нет , дома маме сказать, что в АПЛ пылишь близко к жопе ? Не . судя по всем интервью - парень не дурак , если уж уйдёт - в топ клуб , а туда , видимо , не зовут , а здесь он Кумир . зачем ему " понижение " в статусе и деньгах ? В говно - не уйдёт , это точно ....


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 03:47) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Riders1990
Пересекись Эвертон и Спартак где то в еврокубках,я бы не дал бы кому то предпочтение.Эвертон это гдето Севилья по уровню.Вот вам и ответ.Есть ли Промесу смысл?

согласен,а смысл все таки есть. При хорошей игре в Эвертоне у Квинси больше шансов попасть в топ клубы,чем при такой же хорошей игре в Спартаке


--------------------
Какая боль
Какая боль
Ливерпуль-Спартак
7-0
Регистрация: 4.05.2015
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:29) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Пересекись Эвертон и Спартак где то в еврокубках,я бы не дал бы кому то предпочтение.Эвертон это гдето Севилья по уровню.Вот вам и ответ.Есть ли Промесу смысл?


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: Кир Мяс (Вчера, 22:44) #
  • 0
  •  (8)



--------------------
говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 22:39) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
мне кажется Спартак тупо его команда и не стоит куда-то рваться
Регистрация: 27.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.