Вячеслав Чанов: Габулов в "Брюгге"? Думаю, хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать

Тренер вратарей тульского "Арсенала" Вячеслав Чанов поддержал решение голкипера команды Владимира Габулова перейти в "Брюгге".– В какой-то степени да, удивился.– Конечно, Володя парень обязательный – сообщил мне сразу, как все было решено.– Нет, уже после. Суеверность вратарей тоже никто не отменял. Когда все было окончательно решено, тогда и дал знать.– Это его выбор – вот что самое главное. Я всегда за то, чтобы мои ученики двигались вверх. И если Володя считает, что "Брюгге" – это шаг вперед, то как я могу быть против?– "Брюгге" – многократный чемпион Бельгии, который регулярно выступает в еврокубках, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать.