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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Вячеслав Чанов: Габулов в "Брюгге"? Думаю, хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать
Тренер вратарей тульского "Арсенала" Вячеслав Чанов поддержал решение голкипера команды Владимира Габулова перейти в "Брюгге".
– Для вас новость о решении Габулова переехать в Бельгию стала сюрпризом?
– В какой-то степени да, удивился.
– Узнали об этом заранее?
– Конечно, Володя парень обязательный – сообщил мне сразу, как все было решено.
– Еще до окончания первой части сезона?
– Нет, уже после. Суеверность вратарей тоже никто не отменял. Когда все было окончательно решено, тогда и дал знать.
– Поддержали его решение?
– Это его выбор – вот что самое главное. Я всегда за то, чтобы мои ученики двигались вверх. И если Володя считает, что "Брюгге" – это шаг вперед, то как я могу быть против?
– А вы сами так считаете?
– "Брюгге" – многократный чемпион Бельгии, который регулярно выступает в еврокубках, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать.
"Спорт-Экспресс"
– Для вас новость о решении Габулова переехать в Бельгию стала сюрпризом?
– В какой-то степени да, удивился.
– Узнали об этом заранее?
– Конечно, Володя парень обязательный – сообщил мне сразу, как все было решено.
– Еще до окончания первой части сезона?
– Нет, уже после. Суеверность вратарей тоже никто не отменял. Когда все было окончательно решено, тогда и дал знать.
– Поддержали его решение?
– Это его выбор – вот что самое главное. Я всегда за то, чтобы мои ученики двигались вверх. И если Володя считает, что "Брюгге" – это шаг вперед, то как я могу быть против?
– А вы сами так считаете?
– "Брюгге" – многократный чемпион Бельгии, который регулярно выступает в еврокубках, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать.
"Спорт-Экспресс"
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