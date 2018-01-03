Игорь Яновский: ничего удивительного в переходе Габулова в "ПСЖ" не вижу

Бывший полузащитник "ПСЖ" Игорь Яновский посоветовал вратарю Владимиру Габулову быстрее учить язык, чтобы общаться с партнерами по "Брюгге".– Ничего удивительного в переходе Габулова не вижу, – сказал Яновский. – Он опытный вратарь. В этом году показывает, что находится в хорошей форме. Почему не попробовать себя за рубежом?– Там будет виднее. Конечно, Владимир – не мальчик уже. Но, думаю, что в силу опыта может найти себе команду в России и после Бельгии. Интересно пожить в другой стране, попробовать себя в новой обстановке. Посоветую ему быстрее учить язык и воспринимать каждую тренировку, как небольшую битву.