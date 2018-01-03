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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Симоне Верди может продолжить карьеру в "Наполи"
Игорь Яновский: ничего удивительного в переходе Габулова в "ПСЖ" не вижу
Бывший полузащитник "ПСЖ" Игорь Яновский посоветовал вратарю Владимиру Габулову быстрее учить язык, чтобы общаться с партнерами по "Брюгге".
– Ничего удивительного в переходе Габулова не вижу, – сказал Яновский. – Он опытный вратарь. В этом году показывает, что находится в хорошей форме. Почему не попробовать себя за рубежом?
– Контракт с "Брюгге" закончится, когда Габулову будет почти 36 лет. Значит, этот трансфер – последний этап перед завершением карьеры?
– Там будет виднее. Конечно, Владимир – не мальчик уже. Но, думаю, что в силу опыта может найти себе команду в России и после Бельгии. Интересно пожить в другой стране, попробовать себя в новой обстановке. Посоветую ему быстрее учить язык и воспринимать каждую тренировку, как небольшую битву.
"Спорт-Экспресс"
– Ничего удивительного в переходе Габулова не вижу, – сказал Яновский. – Он опытный вратарь. В этом году показывает, что находится в хорошей форме. Почему не попробовать себя за рубежом?
– Контракт с "Брюгге" закончится, когда Габулову будет почти 36 лет. Значит, этот трансфер – последний этап перед завершением карьеры?
– Там будет виднее. Конечно, Владимир – не мальчик уже. Но, думаю, что в силу опыта может найти себе команду в России и после Бельгии. Интересно пожить в другой стране, попробовать себя в новой обстановке. Посоветую ему быстрее учить язык и воспринимать каждую тренировку, как небольшую битву.
"Спорт-Экспресс"
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