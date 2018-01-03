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Игорь Яновский: ничего удивительного в переходе Габулова в "ПСЖ" не вижу

Бывший полузащитник "ПСЖ" Игорь Яновский посоветовал вратарю Владимиру Габулову быстрее учить язык, чтобы общаться с партнерами по "Брюгге".

– Ничего удивительного в переходе Габулова не вижу, – сказал Яновский. – Он опытный вратарь. В этом году показывает, что находится в хорошей форме. Почему не попробовать себя за рубежом?

– Контракт с "Брюгге" закончится, когда Габулову будет почти 36 лет. Значит, этот трансфер – последний этап перед завершением карьеры?

– Там будет виднее. Конечно, Владимир – не мальчик уже. Но, думаю, что в силу опыта может найти себе команду в России и после Бельгии. Интересно пожить в другой стране, попробовать себя в новой обстановке. Посоветую ему быстрее учить язык и воспринимать каждую тренировку, как небольшую битву.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Габулов Брюгге
Сегодня, 21:05
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(0)
№4 Написал: freedom Сибирь (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Дела... В где так дали-то? В ПСЖ, в Брюгге или тульском Арсенале? ))))
Регистрация: 1.01.2018
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:27) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
да..Владимир и в ПСЖ бы не затерялся..
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неймар, Яновский и Паниковский laughing


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 21:10) #
  • +2
  •  (2)

ИГОРЬ ЯНОВСКИЙ: НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО В ПЕРЕХОДЕ ГАБУЛОВА В "ПСЖ" НЕ ВИЖУ
Товарищ редактор, Новый Год кончился...
Регистрация: 26.03.2015
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