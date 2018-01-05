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Кристиан Нобоа: я больше не хочу играть в Европе, мне хочется вернуться на родину

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа подвёл итоги года и открыто заявил о намерении покинуть Европу и вернуться в Эквадор.

"Первые месяцы 2017 года получились просто идеальными: я стабильно играл, противостоял "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы, и вообще, всё складывалось как нельзя лучше. Потом многое изменилось, дела ухудшились как на клубном, так и на международном уровне. Год выдался, скорее, позитивным, чем негативным, но не могу сказать, что он прошёл так, как мне бы хотелось.

В настоящее время я являюсь игроком "Зенита", мой контракт рассчитан до 2020 года. Посмотрим, что будет дальше. Ни один футболист не может с уверенностью сказать, где он будет выступать дальше. Каждые шесть месяцев ситуация может меняться. В "Зените" играю не так часто, как хотел бы. В январе есть варианты как уйти, так и остаться в команде.

Я всегда хотел завершить карьеру в родном "Эмелеке". Сейчас меня связывает с "Зенитом" договор, который истекает только через два с половиной года, но я больше не хочу играть в Европе. Мне хочется вернуться на родину", — цитирует Нобоа "Чемпионат.сом" со ссылкой на CNT.
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 04:33
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(5)
№4 Написал: Repehko (Сегодня, 09:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
даже полируя лавку в Зените, в Эквадоре тебе столько платить не будут даже в основном составе.
Регистрация: 11.10.2017
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 09:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Говорили же, что Манчини мечтал его подписать


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Dreyk (Сегодня, 07:36) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Вот пример для всех, кто хочет играть в Зените, полированная лавка и убитые мечты.
Регистрация: 10.09.2016
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 07:22) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Еще один наигрался в "Европе". wink


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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