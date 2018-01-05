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"Ростов" подписал нападающего сборной Исландии Сигурдарсона

Нападающий "Мольде" и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон продолжит карьеру в "Ростове".

Российский клуб, который хотел подписать игрока еще летом прошлого года, заключил с ним контракт на 3,5 года.

В сезоне-2017 в 27 матчах чемпионата Норвегии Сигурдарсон забил 16 голов, заняв 3-е место в рейтинге лучших бомбардиров турнира.

В общей сложности 26-летний форвард провел 9 матчей за сборную Исландии, которая выступит на ЧМ-2018, и забил один мяч.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов
Сегодня, 20:00
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(4)
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (4)

Ростов серьезно настраивается-)
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: grisha (Сегодня, 20:15) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pfkegjbl 2
второй исландец в Ростове

Исландцы - как зелёные попугайчики
Не живут в одиночестве больше месяца ((((
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 20:12) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Интересный игрок...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 20:02) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Уже второй исландец в Ростове


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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