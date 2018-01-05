"Ростов" подписал нападающего сборной Исландии Сигурдарсона

Нападающий "Мольде" и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон продолжит карьеру в "Ростове".Российский клуб, который хотел подписать игрока еще летом прошлого года, заключил с ним контракт на 3,5 года.В сезоне-2017 в 27 матчах чемпионата Норвегии Сигурдарсон забил 16 голов, заняв 3-е место в рейтинге лучших бомбардиров турнира.В общей сложности 26-летний форвард провел 9 матчей за сборную Исландии, которая выступит на ЧМ-2018, и забил один мяч.