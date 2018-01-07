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Артем Самсонов близок к переходу в "СКА-Хабаровск"

Полузащитник "Спартака-2" Артем Самсонов близок к переходу в "СКА-Хабаровск", сообщает 8news.ru.

Какие-либо подробности сделки не сообщаются. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл 14 матчей в ФНЛ и забил два мяча.
Теги: Спартак-2 СКА-Хабаровск
Сегодня, 08:30
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