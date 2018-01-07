Артем Самсонов близок к переходу в "СКА-Хабаровск"

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Какие-либо подробности сделки не сообщаются. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл 14 матчей в ФНЛ и забил два мяча.
Какие-либо подробности сделки не сообщаются. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл 14 матчей в ФНЛ и забил два мяча.
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