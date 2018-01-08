Евгений Кафельников: мой совет Федуну - продать Зе Луиша и взять Головина или Миранчука

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о том, какие шаги следует предпринять красно-белым на трансферном рынке."Если бы Федун спросил меня, что делать, я бы ответил так: продать Зе Луиша за 20 лимонов и купить вместо него Головина или Миранчука за 10. И волки сыты, и овцы целы", - написал Кафельников в твиттере.