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Евгений Кафельников: мой совет Федуну - продать Зе Луиша и взять Головина или Миранчука

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о том, какие шаги следует предпринять красно-белым на трансферном рынке.

"Если бы Федун спросил меня, что делать, я бы ответил так: продать Зе Луиша за 20 лимонов и купить вместо него Головина или Миранчука за 10. И волки сыты, и овцы целы", - написал Кафельников в твиттере.
Теги: Федун Спартак Зе Луиш Миранчук Головин
Сегодня, 04:31
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(2)
№17 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 10:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Губа не дура у Кафельникова :-)
Сейчас Головина или Миранчука хочет. До этого Смолова. Если прибавить к ним Зобнина, Дзагоева и Кузяева вот и получается все те, с кем у нас связанна надежда на хорошую игру в полузащите и атаке на грядущем чм
Регистрация: 25.12.2016
№16 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:01) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Кафельников видать хорошо праздники отметил, что предлагает продать нападающего и купить полузащитников. Да еще и полузащитников, которых никто даже задумываться продавать не будет, тем более своему прямому конкуренту.

Цитата: СуперШтангист

Из последних, Жамалетдинов, Самедов Глушаков. Тот же А.Миранчук чуть не свалил оттуда в Рубин, кажется. А сколько таких переходов было до этого?

Вместе с Кафельниковым пил на праздники? Из перечисленных только Глушаков реально принес пользу новой команде. Самедов ничего особенного Спартаку не принес, а Локо на замену ему купил Фарфана - уж тут то Локо в большом плюсе оказались. Про Жемалетдинова вообще смешно - он в Рубине и близко не показывает своего уровня, да и не факт что покажет. Мира тебе лично говорил, что хочет в Рубин? Там явно агенты мутили воду, а Мира в силу неопытности повелся, благо одумался
Регистрация: 23.03.2016
№15 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 09:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Забыл ещё сказать, что ЦСКА и Локо прямо горят желанием усилить Спартак.
Особенно, ЦСКА. ))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№14 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 09:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
А не согласен Я..... С кем позвольте узнать? ....... С обоими.( полиграф полиграфович)
Регистрация: 17.05.2015
№13 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Продать центр. напа и купить полузащитника... Специалист хренов!
Регистрация: 23.11.2009
№12 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:17) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Algus64
Кафельников полностью превратился в свиноклоуна! Что значит "взять"? А у ЦСКА и "Локо" он спросил, продадут ли их? А сами Головин и Миранчук хотят в "Спартак"? Или они - не люди, а вещи (что-то вроде крепостных или рабов), в его понимании? Или в "народную команду" можно насильно "взять"? До такого вроде не докатились ещё пока.

Если 64-й это год рождения, то всё крайне печально.
Из очень скучной и непопулярной дрезины постоянно игроки сбегают. Из последних, Жамалетдинов, Самедов Глушаков. Тот же А.Миранчук чуть не свалил оттуда в Рубин, кажется. А сколько таких переходов было до этого?
Поэтому относительно пятого колеса никаких вопросов и быть не может, захотят-возьмут, а мнение дрезинщиков никому неинтересно.
Регистрация: 7.05.2017
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:17) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Женю видимо давно журналисты не тревожили, на свои же вопросы атвичает.
Следующий вопрос наверняка будет, - если Баста меня спросит, что я сделал для рэпа в свои годы.
А там и до уровня Рейнгольда может добраться, метать *овно на вентилятор или вылизывать язычком по ситуации.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№10 Написал: Dreyk (Сегодня, 09:09) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Как легко распоряжаться чужими деньгами. Тем более, что и Головина и Миранчуков не продают. Кафельников наголову стал слаб.
Регистрация: 10.09.2016
№9 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 08:59) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Кафельников полностью превратился в свиноклоуна! Что значит "взять"? А у ЦСКА и "Локо" он спросил, продадут ли их? А сами Головин и Миранчук хотят в "Спартак"? Или они - не люди, а вещи (что-то вроде крепостных или рабов), в его понимании? Или в "народную команду" можно насильно "взять"? До такого вроде не докатились ещё пока.
Регистрация: 22.02.2013
№8 Написал: александр матасов (Сегодня, 08:53) #
  • +2
  •  (4)

Кто же тебе их отдаст,болезный?
Регистрация: 5.02.2017
№7 Написал: mustang (Сегодня, 08:28) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Миранчука можно
Головин не нужен
мы не бомжи что б подпирать перебежчиков
нам б иванова из ахмата


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я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№6 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 07:46) #
  • +6
  •  (8)
online

Своих воспитывайте laughing
Регистрация: 27.09.2015
№5 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 07:22) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
диспетчера не хватает, купить можно, но зачем продавать? в чём нужда?)
Регистрация: 20.10.2008
№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 06:03) #
  • +5
  •  (5)

и тебя вылечат...
Регистрация: 26.03.2015
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 05:35) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
С Головиным всем и так всё ясно, кроме тех, у кого интеллект, как у Кафельникова. "Дзюб" в ЦСКА - нет.

А вот Миранчука из пятого колеса надо спасать, иначе деградирует в дрезине окончательно и скатится на уровень Логашова какого-нибудь.
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 05:17) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
За Миранчука - кстати, кого из них? - ответить не могу. Слово "Головин" Федун может забыть навсегда: кони к нему никогда и ни за что не перейдут. С "Зеней" есть договор: друг у друга не таскать. Скорее всего, есть такое и между армейцами и тушинскими.
Так что кафель снова на подаче попал в аут.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 05:07) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, Евгений, мы Вам позвоним.


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008
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