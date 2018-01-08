Владимир Обухов: полтора года в "Кубани" для меня – больший жизненный опыт, чем десять лет в "Спартаке"

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов рассказал, что ему приходилось брать деньги в долг, когда в команде на шесть-семь месяцев задерживали зарплату.– Прошлой осенью и в начале зимы зарплату задерживали на шесть-семь месяцев. Приходилось брать в долг, – сказал Обухов. – Но друзей не так много, как хотелось бы. Как-то выкручивался. Полтора года в "Кубани" для меня – больший жизненный опыт, чем десять лет в "Спартаке". Когда у тебя все идеально, все день в день, ты ни о чем не думаешь. Здесь все не так гладко.– Погасил все долги и кредит. Новое авто не брал. Передвигаюсь на такси.– Да, все более-менее стабилизировалось. Летом нам выдали график выплат, и пока он соблюдается. К матчу с "Тюменью" задержка составляла три-четыре месяца, а у одного или нескольких игроков – 10 месяцев, может, год. В конце ноября нам выдали по две зарплаты.– Планировалось, что в новый год мы должны были выйти максимум с одной невыплаченной зарплатой. Сколько именно нам должны сейчас, сказать не могу: много раз нам давали неполные зарплаты. Надеюсь, в скором времени задолженности погасят, и "Кубани" откроют заявку.– Если бы хотели, давно бы снялись. И смысл брать клуб, выплачивать долгов на два миллиарда, чтобы потом опять его закрыть? Проще было сразу клуб "обновить", да и все.