Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

РЕН ТВ: с телефона Алисы Аршавиной поступили сообщения с угрозами в адрес стюардессы

РЕН ТВ провел расследование инцидента с участием жены хавбека "Кайрата" Андрея Аршавина Алисы, которую накануне сняли с рейса самолета.

Сообщается, с телефона Аршавиной стюардессе рейса поступили угрозы якобы от имени сотрудников Следственного комитета. Автор сообщения уверял, что бортпроводнице грозит "от 2 до 4 лет лишения свободы за жестокое обращение с ребенком".

"Во-первых, пишу там не я, а оперативный сотрудник. Он оповещает о том, что будет повестка. Он ее оповещает о том, что данное поведение карается Уголовным кодексом.

А про майора ФСБ – мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество", – сказала Аршавина.

Комментарий "Аэрофлота": "Инцидент действительно имел место быть, так как пассажирка бизнес-класса во время руления, когда уже горело табло "пристегнуть ремни", ходила по салону и игнорировала требования кабинного экипажа сесть и пристегнуться. Командир воздушного судна принял решение снять пассажирку с рейса, на что имел полное право, так как пассажир нарушал требования полетной безопасности".



РЕН ТВ
Теги: Аршавин
Сегодня, 09:28
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: челсик Россия (Сегодня, 10:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
обезьяна
Регистрация: 16.06.2015
№2 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 09:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
На общественные работы быдлогниду


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Она еще и майор Фсб, однако. flushed


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.