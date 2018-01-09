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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН (15)
Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН (15)
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Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
Моритц Бауэр перешел в "Сток Сити"
Защитник "Рубина" Моритц Бауэр стал игроком "Сток Сити", сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 25-летним австрийским футболистом рассчитан на 4,5 года.
По информации "Спорт-Экспресса", сумма сделки составила 5 миллионов фунтов.
Контракт с 25-летним австрийским футболистом рассчитан на 4,5 года.
По информации "Спорт-Экспресса", сумма сделки составила 5 миллионов фунтов.
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