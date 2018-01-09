Моритц Бауэр перешел в "Сток Сити"

Защитник "Рубина" Моритц Бауэр стал игроком "Сток Сити", сообщает пресс-служба клуба.Контракт с 25-летним австрийским футболистом рассчитан на 4,5 года.По информации "Спорт-Экспресса", сумма сделки составила 5 миллионов фунтов.