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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Ермакович вошёл в тренерский штаб ЦСКА
Белорусский специалист Александр Ермакович вошёл в штаб главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Ранее Ермакович работал в БАТЭ.
"Получив приглашение от Виктора Михайловича, я дал положительный ответ. Что-то в жизни всегда надо менять. С интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба. Постараюсь быть максимально полезным команде. Не буду испытывать дискомфорта от того, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу. Я уже с ним трудился, хорошо знаю его и его методики. Мы обсудили в общих чертах, чем конкретно мне предстоит заниматься. Впереди, разумеется, будет и более обстоятельный разговор. Команду в ближайшие месяцы ждёт напряжённый график, но я к подобному уже привык, ведь БАТЭ постоянно участвовал в еврокубках", - цитирует Ермаковича ПФК ЦСКА.
"Получив приглашение от Виктора Михайловича, я дал положительный ответ. Что-то в жизни всегда надо менять. С интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба. Постараюсь быть максимально полезным команде. Не буду испытывать дискомфорта от того, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу. Я уже с ним трудился, хорошо знаю его и его методики. Мы обсудили в общих чертах, чем конкретно мне предстоит заниматься. Впереди, разумеется, будет и более обстоятельный разговор. Команду в ближайшие месяцы ждёт напряжённый график, но я к подобному уже привык, ведь БАТЭ постоянно участвовал в еврокубках", - цитирует Ермаковича ПФК ЦСКА.
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