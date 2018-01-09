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Александр Ермакович вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Белорусский специалист Александр Ермакович вошёл в штаб главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Ранее Ермакович работал в БАТЭ.

"Получив приглашение от Виктора Михайловича, я дал положительный ответ. Что-то в жизни всегда надо менять. С интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба. Постараюсь быть максимально полезным команде. Не буду испытывать дискомфорта от того, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу. Я уже с ним трудился, хорошо знаю его и его методики. Мы обсудили в общих чертах, чем конкретно мне предстоит заниматься. Впереди, разумеется, будет и более обстоятельный разговор. Команду в ближайшие месяцы ждёт напряжённый график, но я к подобному уже привык, ведь БАТЭ постоянно участвовал в еврокубках", - цитирует Ермаковича ПФК ЦСКА.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:36
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№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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