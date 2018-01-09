Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:01
Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН (15)
Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН (15)
16:24
Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
Самба Соу: мне очень нравится играть за "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Самба Соу рассказал о своей жизни в Москве.
"Я счастлив здесь. Большой клуб, играть за который мне очень нравится, большой город, что так импонирует моей семье. Которая тоже счастлива. Так что долго я не думал. Но теперь контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке. Нам предстоит хорошенько поработать на сборах, чтобы подойти к чемпионату в хорошей форме и показать достойный футбол и результат в оставшихся матчах", - цитирует Соу официальный сайт клуба.
"Я счастлив здесь. Большой клуб, играть за который мне очень нравится, большой город, что так импонирует моей семье. Которая тоже счастлива. Так что долго я не думал. Но теперь контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке. Нам предстоит хорошенько поработать на сборах, чтобы подойти к чемпионату в хорошей форме и показать достойный футбол и результат в оставшихся матчах", - цитирует Соу официальный сайт клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.