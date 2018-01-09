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Самба Соу: мне очень нравится играть за "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Самба Соу рассказал о своей жизни в Москве.

"Я счастлив здесь. Большой клуб, играть за который мне очень нравится, большой город, что так импонирует моей семье. Которая тоже счастлива. Так что долго я не думал. Но теперь контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке. Нам предстоит хорошенько поработать на сборах, чтобы подойти к чемпионату в хорошей форме и показать достойный футбол и результат в оставшихся матчах", - цитирует Соу официальный сайт клуба.
Теги: Динамо
Сегодня, 22:15
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