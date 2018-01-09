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Антон Шунин: во время отдыха о футболе практически не вспоминал

Вратарь "Динамо" Антон Шунин отметил, что за время зимнего перерыва успел соскучиться по футболу и мячу.

"Соскучился по футболу, соскучился по мячу. Практически не вспоминал про футбол во время отдыха, постарался переключиться, много играл в волейбол.

Перед отпуском нам всем раздали план индивидуальной подготовки, в котором несколько циклов работы: бег, пресс, спина, тренажерный зал, подвижные виды спорта. Плюс во время каникул я сам придерживаюсь определенной программы, так что получается своеобразный симбиоз подготовки к выходу из отпуска. Но по мячу и игре соскучился, конечно!", - цитирует Шунина официальный сайт клуба.
Теги: Шунин Динамо
Вчера, 23:22
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(0)
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 00:26) #
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Когда во время отпуска не думаешь о футболе и о команде ....которая Великая....так и в сезоне....не думаешь.....о чём говорить....ай кью ниже плинтуса....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: grisha (Вчера, 23:32) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Насмешил - будто он когда нибудь думал о футболе и кто он такой в футболе )))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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