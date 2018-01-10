Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Феномен Грудинина или про выборы
|papont
|КБ-Гостевая
|квакин миша
|Юмор, анекдоты, байки
|НетуЧерного
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Юрич
|Политика
|Red fox
|Ностальгия по СССР
|Red fox
|Зенит
|Imp
|Опрос по запрету России в Олимпиаде2018
|Конт
Новости партнеров
Лента новостей:
18:48
Андрей Канчельскис: Смолов побоится уехать в Англию, там конкуренция, в "Зените" гораздо спокойнее (4)
Андрей Канчельскис: Смолов побоится уехать в Англию, там конкуренция, в "Зените" гораздо спокойнее (4)
11:34
Андрей Червиченко: не думаю, что англичане так крепко выпили, чтобы предложить 20 млн за Зе Луиша (14)
Андрей Червиченко: не думаю, что англичане так крепко выпили, чтобы предложить 20 млн за Зе Луиша (14)
Александр Мостовой: меня считают легендой "Сельты"? Так и есть
Бывший футболист "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал слова форварда испанского клуба Яго Аспаса, который рассказал, что восхищался в детские годы игрой российского футболиста.
"Конечно, приятно, когда так о тебе говорят. Меня считают легендой "Сельты"? Так и есть, но это же заслуженно. Никто этого не навязывает. Это говорит о том, что я не зря играл в футбол. Тем более этого добиться вдвойне сложнее, когда ты играешь в чужой стране. Оставить память в Испании не многим дано. Что касается Яго, то я рад, что он вернулся в "Сельту" и забивает. Более того, если бы я был тренером российского клуба, то в первую очередь захотел бы привести в российскую команду именно Аспаса. Но раз я не в нашем футболе, значит тут не нужны такие люди. У Аспаса много хороших качеств, он второй после гениального Месси в списке бомбардиров. Что у нас с ним общего? Во-первых, майка с 10-м номером. Во-вторых, он может сыграть, как и я, нестандартно, выдержать паузу. Он отличный игрок, за которого я очень рад", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
"Конечно, приятно, когда так о тебе говорят. Меня считают легендой "Сельты"? Так и есть, но это же заслуженно. Никто этого не навязывает. Это говорит о том, что я не зря играл в футбол. Тем более этого добиться вдвойне сложнее, когда ты играешь в чужой стране. Оставить память в Испании не многим дано. Что касается Яго, то я рад, что он вернулся в "Сельту" и забивает. Более того, если бы я был тренером российского клуба, то в первую очередь захотел бы привести в российскую команду именно Аспаса. Но раз я не в нашем футболе, значит тут не нужны такие люди. У Аспаса много хороших качеств, он второй после гениального Месси в списке бомбардиров. Что у нас с ним общего? Во-первых, майка с 10-м номером. Во-вторых, он может сыграть, как и я, нестандартно, выдержать паузу. Он отличный игрок, за которого я очень рад", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.