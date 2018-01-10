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Игорь Лебеденко: есть предложения от клубов РФПЛ и ФНЛ

Бывший нападающий "Терека" Игорь Лебеденко рассказал, что у него есть предложения от клубов РФПЛ и ФНЛ.

"Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Теперь необходимо принять решение. "Арарат" базировался в Москве, я всегда был рядом с домом. К сожалению, теперь московские команды меня не зовут, а над остальными надо подумать. От каких команд есть предложения? От разных. И из премьер-лиги, и из первого дивизиона. Но пока не хочу называть команды. Думаю, в течение недели-двух смогу определиться", - цитирует Лебеденко "Спорт-Экспресс".
Теги: Лебеденко
Сегодня, 21:31
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