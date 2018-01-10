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Дмитрий Селюк: предлагал "Зениту" взять Леонардо из "Партизана". Он еще и светлокожий!

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу "Зенита" на трансферном рынке.

"Мягко выражаясь, трансферная политика у клуба была не совсем удачной. Мне понравился, например, Кузяев. А некоторые аргентинцы или пришедшие из "Ростова" игроки не впечатляют.

Нобоа, Новосельцев, Мевля — я не считаю, что это уровень "Зенита". За Дриусси отдали 14 млн и выписали, наверняка, хорошую зарплату, а он забил полтора гола.

Я вот предлагал клубу взять Леонардо из "Партизана" за 2,5 млн. Он за белградцев забил 27 мячей в 41 матче и уже поиграл за "Анжи", так что к нашему футболу адаптирован. Он еще и светлокожий!", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
Теги: Селюк Зенит
Сегодня, 22:15
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(1)
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Я тоже предлагал
Нашёл старый торшер в кладовке - и сразу предложил купить Федуну
Тот тоже думает второй год - умный, наверное
Пусть думает - торшер то не постареет)))))))
А чего думать ?
Торшер не Леонардо - не бегает и не стареет ))))))))))))))))))))

Ты гриша опять дебильное написал. Или ты такой на самом деле такой?. Перечитай свой опус.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: spiri (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
очевидно-при Манчини толковой команды не будет!
хотелось бы ошибиться.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 22:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Вот и Селюк прямо назвал Зенит расистами

А что, это новость? Убогое купчинское быдло... Собратья по разуму фанатов ДырКи, которые Правый Сектор и составляют - эти такие же


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:27) #
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online

Вот и Селюк прямо назвал Зенит расистами
Регистрация: 10.10.2013
№2 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 22:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
всем то Селюк всех предлагает и игроки у него самые лучше, и почти даром, а вот только не берет не кто....
Регистрация: 10.07.2009
№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:19) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я тоже предлагал
Нашёл старый торшер в кладовке - и сразу предложил купить Федуну
Тот тоже думает второй год - умный, наверное
Пусть думает - торшер то не постареет)))))))
А чего думать ?
Торшер не Леонардо - не бегает и не стареет ))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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