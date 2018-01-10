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18:48
Андрей Канчельскис: Смолов побоится уехать в Англию, там конкуренция, в "Зените" гораздо спокойнее (4)
Андрей Канчельскис: Смолов побоится уехать в Англию, там конкуренция, в "Зените" гораздо спокойнее (4)
11:34
Андрей Червиченко: не думаю, что англичане так крепко выпили, чтобы предложить 20 млн за Зе Луиша (14)
Андрей Червиченко: не думаю, что англичане так крепко выпили, чтобы предложить 20 млн за Зе Луиша (14)
Дмитрий Селюк: предлагал "Зениту" взять Леонардо из "Партизана". Он еще и светлокожий!
Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу "Зенита" на трансферном рынке.
"Мягко выражаясь, трансферная политика у клуба была не совсем удачной. Мне понравился, например, Кузяев. А некоторые аргентинцы или пришедшие из "Ростова" игроки не впечатляют.
Нобоа, Новосельцев, Мевля — я не считаю, что это уровень "Зенита". За Дриусси отдали 14 млн и выписали, наверняка, хорошую зарплату, а он забил полтора гола.
Я вот предлагал клубу взять Леонардо из "Партизана" за 2,5 млн. Он за белградцев забил 27 мячей в 41 матче и уже поиграл за "Анжи", так что к нашему футболу адаптирован. Он еще и светлокожий!", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
"Мягко выражаясь, трансферная политика у клуба была не совсем удачной. Мне понравился, например, Кузяев. А некоторые аргентинцы или пришедшие из "Ростова" игроки не впечатляют.
Нобоа, Новосельцев, Мевля — я не считаю, что это уровень "Зенита". За Дриусси отдали 14 млн и выписали, наверняка, хорошую зарплату, а он забил полтора гола.
Я вот предлагал клубу взять Леонардо из "Партизана" за 2,5 млн. Он за белградцев забил 27 мячей в 41 матче и уже поиграл за "Анжи", так что к нашему футболу адаптирован. Он еще и светлокожий!", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
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