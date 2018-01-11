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ЦСКА просматривает защитника "Црвены Звезды" Пепе

Защитник "Звезды" Сесе Пепе пройдет просмотр в ЦСКА, сообщает твиттер армейцев.

"Вместе с командой начиная с сегодняшнего дня работает защитник Сесе-Франк Пепе, который прибыл в расположение ЦСКА на просмотр", - говорится в сообщении официального сайта красно-синих.
Теги: ЦСКА Црвена Звезда Трансферы
Сегодня, 19:29
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№2 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 21:18) #
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Болеет за:
«Реал»
Откуда столько некомпетентных людей на РусФутболе? Хоть бы на википедию зашли или головой подумали, ЦСКА играть скоро в ЛЕ с Цревной Звездой и оттуда на просмотр игрока взяли? Все нормально? Ничего не смущает?
Регистрация: 31.03.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА ПРОСМАТРИВАЕТ ЗАЩИТНИКА "ЦРВЕНЫ ЗВЕЗДЫ" ПЕПЕ

это не Црвена, это "зирка" из украины


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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