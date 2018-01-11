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Александр Зотов: "Динамо" ворчит о контракте Погребняка, но он лучший на тренировках
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал информацию о том, что "Динамо" ведёт расследование в отношении форварда Павла Погребняка из-за того, что тот якобы пропустил матч 20-го тура РФПЛ с "Анжи" (2:0), который состоялся 9 декабря.
"На данный момент никаких обращений в профсоюз не поступало. Если футболист пропускает работу, то он может быть уволен, как любой работник. Но я думаю, что это просто попытка расторгнуть контракт с Павлом.
Я знаю, что Погребняк очень профессионально относится к своей работе. Сомневаюсь, что он отлучился из команды без уведомления. «Динамо» давно ворчит по поводу его контракта. Я знаю от ребят из клуба, что он лучший на тренировках. Очень странно, что этот футболист не играет. Если обращение поступит, то мы будем на стороне футболиста в этой истории", - цитирует Зотова "Чемпионат.сом".
"На данный момент никаких обращений в профсоюз не поступало. Если футболист пропускает работу, то он может быть уволен, как любой работник. Но я думаю, что это просто попытка расторгнуть контракт с Павлом.
Я знаю, что Погребняк очень профессионально относится к своей работе. Сомневаюсь, что он отлучился из команды без уведомления. «Динамо» давно ворчит по поводу его контракта. Я знаю от ребят из клуба, что он лучший на тренировках. Очень странно, что этот футболист не играет. Если обращение поступит, то мы будем на стороне футболиста в этой истории", - цитирует Зотова "Чемпионат.сом".
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