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Александр Зотов: "Динамо" ворчит о контракте Погребняка, но он лучший на тренировках

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал информацию о том, что "Динамо" ведёт расследование в отношении форварда Павла Погребняка из-за того, что тот якобы пропустил матч 20-го тура РФПЛ с "Анжи" (2:0), который состоялся 9 декабря.

"На данный момент никаких обращений в профсоюз не поступало. Если футболист пропускает работу, то он может быть уволен, как любой работник. Но я думаю, что это просто попытка расторгнуть контракт с Павлом.

Я знаю, что Погребняк очень профессионально относится к своей работе. Сомневаюсь, что он отлучился из команды без уведомления. «Динамо» давно ворчит по поводу его контракта. Я знаю от ребят из клуба, что он лучший на тренировках. Очень странно, что этот футболист не играет. Если обращение поступит, то мы будем на стороне футболиста в этой истории", - цитирует Зотова "Чемпионат.сом".
Теги: Погребняк Динамо
Сегодня, 22:15
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7
(2)
№7 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 22:41) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Похрену. Матч пропустил? Без уважительной причины? Все, увольнение по статье


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:35) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: афанасий
Цитата: tiki
по синьке что ли вью давал?

А ты по синьке новость читал?
Зотов работает директором Общероссийского профсоюза футболистов - он при любом раскладе всегда должен защищать игрока

а ты по синьке мой коммент читал?
он должен защищать "невиновного"
если адвокат защищает человека, то это не означает то, что человек невиновен


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 22:30) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Динамо» М
зотов, ты чего дурак ?
Регистрация: 18.11.2017
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:30) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: tiki
по синьке что ли вью давал?

А ты по синьке новость читал?
Зотов работает директором Общероссийского профсоюза футболистов - он при любом раскладе всегда должен защищать игрока


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Капесссс


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: kobr (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (6)

Все ясно. Надо срочно переподписывать, а то уведут smile !
Регистрация: 24.10.2006
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:19) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
мда.не зная сути заочно уже за игрока...по синьке что ли вью давал?
он по полю не бегает, а перекатывается, будто весит килограмм 120.
ищи лучше гурамчика и как такой контракт был заключен


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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