Антон Миранчук: медосмотр прошел без проблем, даже с легкостью

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о готовности продолжить тренировки после отпуска.– Медосмотр прошел без проблем, я бы даже сказал, с легкостью. Это чувствовалось, к примеру, по бегу на дорожке. Раньше было сложнее бежать после отпуска. Но главное ощущение – от встречи с ребятами. Большая радость всех увидеть спустя месяц. Делимся впечатлениями, обсуждаем события. Позитивный день.– Побывали в Эмиратах. Купались, загорали, играли в волейбол. Вернулись домой перед Новым годом. И с этого момента от отдыха потянуло к работе. Начали готовиться к сборам. Понимаем, какая работа предстоит.О первом сборе всё известно – будут приличные нагрузки. В Испании отличные условия, да и сама страна мне очень нравится, поэтому хочется быстрее приступить к тренировкам. Да и, если честно, скорее бы возобновление сезона. Весна обещает быть очень интересной!