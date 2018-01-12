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Антон Миранчук: медосмотр прошел без проблем, даже с легкостью

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о готовности продолжить тренировки после отпуска.

– Медосмотр прошел без проблем, я бы даже сказал, с легкостью. Это чувствовалось, к примеру, по бегу на дорожке. Раньше было сложнее бежать после отпуска. Но главное ощущение – от встречи с ребятами. Большая радость всех увидеть спустя месяц. Делимся впечатлениями, обсуждаем события. Позитивный день.

– Как провели отпуск с братом?

– Побывали в Эмиратах. Купались, загорали, играли в волейбол. Вернулись домой перед Новым годом. И с этого момента от отдыха потянуло к работе. Начали готовиться к сборам. Понимаем, какая работа предстоит.

О первом сборе всё известно – будут приличные нагрузки. В Испании отличные условия, да и сама страна мне очень нравится, поэтому хочется быстрее приступить к тренировкам. Да и, если честно, скорее бы возобновление сезона. Весна обещает быть очень интересной!

ФК "Локомотив"
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 07:33
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№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 08:10) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Радует отличный настрой команды! Давайте и дальше в таком настроении!
Регистрация: 23.03.2016
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