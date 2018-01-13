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Агент: интерес "Интера" есть, но Фернандеш хочет остаться в "Лоеомотиве"

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, прокомментировал интерес "Интера" к португальскому футболисту.

- Есть ли от "Интера" предложение?

- Независимо от этого, "Интер" знает, что Мануэл хочет играть в "Локомотиве" до конца сезона и хочет помочь команде стать чемпионом. Контракт в России заканчивается через полтора года, и на сегодня его главная мечта - стать чемпионом.

- А потом? Ведь это серия А и игрок немолод.

- Да, мы это прекрасно знаем. Но если Мануэл станет чемпионом, сыграет на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, есть шанс либо продлить контракт с "Локомотивом", либо уйти в другой клуб.

- В каком виде существует интерес "Интера"?

- В виде вопроса по телефону, - передает слова агента "СЭ".
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 08:22
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№1 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 08:46) #
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Болеет за:
«Анжи»
Лоеомотив)


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013
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