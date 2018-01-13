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Виктор Гончаренко: Пепе достаточно хорошо тренируется

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что защитник "Звезды" Сесе-Франк Пепе достаточно быстр для центрального защитника.

"Мне не нравится слово "просмотр", оно неправильное. Он достаточно хорошо тренируется, хотя ему тяжело на первых порах. Наверное, самым правильным будет оценить его после игр и принять решение. Он достаточно быстр для центрального защитника, у него хороший первый пас", - цитирует Гончаренко твиттер клуба.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 21:36
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