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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко: Пепе достаточно хорошо тренируется
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что защитник "Звезды" Сесе-Франк Пепе достаточно быстр для центрального защитника.
"Мне не нравится слово "просмотр", оно неправильное. Он достаточно хорошо тренируется, хотя ему тяжело на первых порах. Наверное, самым правильным будет оценить его после игр и принять решение. Он достаточно быстр для центрального защитника, у него хороший первый пас", - цитирует Гончаренко твиттер клуба.
"Мне не нравится слово "просмотр", оно неправильное. Он достаточно хорошо тренируется, хотя ему тяжело на первых порах. Наверное, самым правильным будет оценить его после игр и принять решение. Он достаточно быстр для центрального защитника, у него хороший первый пас", - цитирует Гончаренко твиттер клуба.
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