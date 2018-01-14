Александр Атаманенко: в первый день на море жена назвала меня сметаной. Это расизм?

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко прокомментировал опубликованный пост защитника "Спартака" Георгия Джикии, который назвал чернокожих игроков красно-белых "шоколадками"."Пытаюсь найти ответ на вопрос, навеянный мыслями об отпуске и сегодняшней "жаркой" темой. Когда мы приезжаем на море и идём первый раз загорать, меня жена иногда подкалывает по-доброму: "О, сметана на солнце пришла обгорать". Вот и думаю теперь — расизм это или нет? А то вдруг…" — написал Атаманенко в твиттере.