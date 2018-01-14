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Александр Атаманенко: в первый день на море жена назвала меня сметаной. Это расизм?

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко прокомментировал опубликованный пост защитника "Спартака" Георгия Джикии, который назвал чернокожих игроков красно-белых "шоколадками".

"Пытаюсь найти ответ на вопрос, навеянный мыслями об отпуске и сегодняшней "жаркой" темой. Когда мы приезжаем на море и идём первый раз загорать, меня жена иногда подкалывает по-доброму: "О, сметана на солнце пришла обгорать". Вот и думаю теперь — расизм это или нет? А то вдруг…" — написал Атаманенко в твиттере.
Теги: Атаманенко Джикия Спартак
Сегодня, 00:15
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7
(2)
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Цитата: Nastroenie
Какая неловкая попытка пошутить, но этому дегенерату простительно - он в Спартаке работает.

ну ты "НАСРАЕНИЕ" и взбзднул........

А можно ответить как-то не коверкая ников или имен?
Регистрация: 9.11.2010
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:33) #
  • +2
  •  (2)

У Атаманенко жена негритянка?
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 07:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Какая неловкая попытка пошутить, но этому дегенерату простительно - он в Спартаке работает.

ну ты "НАСРАЕНИЕ" и взбзднул........
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 02:40) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Какая неловкая попытка пошутить, но этому дегенерату простительно - он в Спартаке работает.

а слабо поставить клуб,за который болеешь?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 02:28) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
по любому расизм!))
Регистрация: 10.07.2009
№2 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 00:53) #
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Какая неловкая попытка пошутить, но этому дегенерату простительно - он в Спартаке работает.
Регистрация: 2.12.2014
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:33) #
  • +4
  •  (4)

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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