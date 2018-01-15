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Кристиян Бистрович: в ЦСКА буду выступать под седьмым номером, который был у Тошича

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о том, что он следил за армейцами, выступая в Хорватии за "Славен Белупо".

– Вы очень тепло отзываетесь о ЦСКА, называете игроков звездами, а сам клуб – топовым. Вы много знали о команде до перехода?

– Я следил за ЦСКА. У клуба большая история, команда много раз становилась чемпионом страны. Знаю, что армейцы выиграли Лигу Европы в 2005 году (тогда турнир назывался Кубок УЕФА –Прим.). И это не говоря о множестве Кубков России. Я даже знал всех игроков поименно. Так что для меня ЦСКА – топ-клуб.

– Значит, знаете, кто главный соперник ЦСКА в чемпионате?

– Конечно, "Спартак"!

– Летом вы как раз играли против них на сборе и даже отдали голевой пас.

– Теперь постараюсь повторить этот трюк в чемпионате России, чтобы болельщики ЦСКА меня полюбили!

– Фанаты армейцев до сих пор любят вашего соотечественника, Ивицу Олич. Хотели бы повторить его путь в команде?

– Олич – кумир не только для болельщиков ЦСКА, но и для все нашей страны. Он настоящая легенда хорватского футбола. Для всех молодых футболистов Ивица является идолом, которому все хотят подражать. Я не исключение.

– Уже решили, под каким номером будете выступать в ЦСКА?

– Под седьмым номером, который был у Зорана Тошича.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бистрович ЦСКА Спартак
Сегодня, 00:17
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(1)
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 03:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
Самокнетичны вы не в меру, да и не к месту.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:33) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
эпический осёл
Регистрация: 1.02.2017
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