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Кристиян Бистрович: в ЦСКА буду выступать под седьмым номером, который был у Тошича
Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о том, что он следил за армейцами, выступая в Хорватии за "Славен Белупо".
– Вы очень тепло отзываетесь о ЦСКА, называете игроков звездами, а сам клуб – топовым. Вы много знали о команде до перехода?
– Я следил за ЦСКА. У клуба большая история, команда много раз становилась чемпионом страны. Знаю, что армейцы выиграли Лигу Европы в 2005 году (тогда турнир назывался Кубок УЕФА –Прим.). И это не говоря о множестве Кубков России. Я даже знал всех игроков поименно. Так что для меня ЦСКА – топ-клуб.
– Значит, знаете, кто главный соперник ЦСКА в чемпионате?
– Конечно, "Спартак"!
– Летом вы как раз играли против них на сборе и даже отдали голевой пас.
– Теперь постараюсь повторить этот трюк в чемпионате России, чтобы болельщики ЦСКА меня полюбили!
– Фанаты армейцев до сих пор любят вашего соотечественника, Ивицу Олич. Хотели бы повторить его путь в команде?
– Олич – кумир не только для болельщиков ЦСКА, но и для все нашей страны. Он настоящая легенда хорватского футбола. Для всех молодых футболистов Ивица является идолом, которому все хотят подражать. Я не исключение.
– Уже решили, под каким номером будете выступать в ЦСКА?
– Под седьмым номером, который был у Зорана Тошича.
"Спорт-Экспресс"
– Вы очень тепло отзываетесь о ЦСКА, называете игроков звездами, а сам клуб – топовым. Вы много знали о команде до перехода?
– Я следил за ЦСКА. У клуба большая история, команда много раз становилась чемпионом страны. Знаю, что армейцы выиграли Лигу Европы в 2005 году (тогда турнир назывался Кубок УЕФА –Прим.). И это не говоря о множестве Кубков России. Я даже знал всех игроков поименно. Так что для меня ЦСКА – топ-клуб.
– Значит, знаете, кто главный соперник ЦСКА в чемпионате?
– Конечно, "Спартак"!
– Летом вы как раз играли против них на сборе и даже отдали голевой пас.
– Теперь постараюсь повторить этот трюк в чемпионате России, чтобы болельщики ЦСКА меня полюбили!
– Фанаты армейцев до сих пор любят вашего соотечественника, Ивицу Олич. Хотели бы повторить его путь в команде?
– Олич – кумир не только для болельщиков ЦСКА, но и для все нашей страны. Он настоящая легенда хорватского футбола. Для всех молодых футболистов Ивица является идолом, которому все хотят подражать. Я не исключение.
– Уже решили, под каким номером будете выступать в ЦСКА?
– Под седьмым номером, который был у Зорана Тошича.
"Спорт-Экспресс"
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