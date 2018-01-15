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Кристиан Нобоа: пока я в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился мнением о возможном уходе из петербургского клуба.

- Ходят слухи про ваш уход...

- Пока я в "Зените". Посмотрим, что на первом сборе будет. Поговорим с главным тренером, президентом. Мой агент пока с ними не разговаривал, были выходные. Пообщаемся в Дубае.

- Желание продолжать сезон именно в "Зените" есть?

- Конечно, я хочу играть, показать себя. Посмотрим, что скажет тренер.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к Нобоа со стороны турецкого "Антальяспора". Сам игрок заявил, что хочет вернуться на родину в Эквадор.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 00:32
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