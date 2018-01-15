Кристиан Нобоа: пока я в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился мнением о возможном уходе из петербургского клуба.- Пока я в "Зените". Посмотрим, что на первом сборе будет. Поговорим с главным тренером, президентом. Мой агент пока с ними не разговаривал, были выходные. Пообщаемся в Дубае.- Конечно, я хочу играть, показать себя. Посмотрим, что скажет тренер.Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к Нобоа со стороны турецкого "Антальяспора". Сам игрок заявил, что хочет вернуться на родину в Эквадор.