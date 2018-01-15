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Никита Чернов: Игнашевич мыслит очень быстро

Защитник "Урала" Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, отметил, что возраст не мешает братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу достойно выглядеть в чемпионате России.

- В ЦСКА сейчас доверяют молодым. К тому же, Сергей Игнашевич, может, уйдет. Братья тоже могут решиться.

– Ходят такие разговоры?

– Да уже который год. Думаю, они уже сами хотят. Наигрались! В ЦСКА все на эту тему шутят: "Ребята, сколько можно?! Пора!". Другое дело, играют они здорово. На сборах себя проявляют, молодым могут дать фору. И по ним не скажешь, что возраст мешает.

– Но в Лиге чемпионов об этом обычно сразу вспоминают.

– Да, совсем другие скорости. Тяжеловато. В чемпионате России прощают, а там уже нет. Хотя Игнашевич, например, мыслит очень быстро, и даже если теряет в скорости, то опыта у него наоборот все больше и больше – и это помогает.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Чернов Игнашевич
Сегодня, 00:44
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№7 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dima0501
Игнашевич самый тугодумный защитник.

ты таким стал в 20 лет
Цитата: Батька
Мыслит быстро, бежит медленно !!

скажи мне..для чего нужно носиться последнему защитнику..а Серёга и доказал,что выбирал всегда правильную позицию+удар+пас
вот у Кутепова ничего не видно..молитесь на него
Регистрация: 14.12.2011
№6 Написал: dima0501 (Сегодня, 10:27) #
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Игнашевич самый тугодумный защитник.Даже Березуцкие ,на поле, быстрее соображают.

Это видимо Чернов прикололся.Стебется.
Регистрация: 28.09.2016
№5 Написал: Батька (Сегодня, 10:18) #
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Мыслит быстро, бежит медленно !!
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
если честно,всегда Сергея мечтал видеть в Спартаке..какая была бы пара Видич-Игнашевич..вместе в МЮ бы потом зажигали..Увы,но это "Бы"
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
не отсохли еще пальцы всякую фигню строчить?

отсохли вместе с головой !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 08:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: НетуЧерного
Проблема в том, что коль уйдет Игого - оборона останется без головы, Петухеев обороной никогда не умел руководить, и даже не пытался - Игнаш за него пахал. Березовые - оба - е*анутые на весь скворечник Буратины. Высин - не защитник, он нап команды соперника.
А Чернов - таки ишак. "наигрались", он полагает, да? А кто контракт продлил?

не отсохли еще пальцы всякую фигню строчить?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 05:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Проблема в том, что коль уйдет Игого - оборона останется без головы, Петухеев обороной никогда не умел руководить, и даже не пытался - Игнаш за него пахал. Березовые - оба - е*анутые на весь скворечник Буратины. Высин - не защитник, он нап команды соперника.
А Чернов - таки ишак. "наигрались", он полагает, да? А кто контракт продлил?


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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