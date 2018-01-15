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Агент Вериссимо проведет встречу с президентом "Сантоса"

Агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу рассказал, что сегодня он обсудит с президентом клуба возможный трансфер 22-летнего бразильца.

"Сейчас я еду на встречу с президентом "Сантоса", на которой мы обсудим будущее Вериссимо. Представителей "Спартака" на ней не будет", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за переход Вериссимо 8 миллионов евро. В этом сезоне футболист принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".
Теги: Вериссимо Спартак
Сегодня, 20:22
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