Андрей Ещенко: Петковичу, как и любому новичку, нужно влиться в игру, понять ее стиль

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что его партнер по команде Марко Петкович незаслуженно получает так много критики.– Конкуренция должна быть всегда. Благодаря этому футболист и отдается на все сто процентов. Потому что понимает: если не ты, будет играть другой. Но я начал играть не из-за одного Петковича. Каждому нужно найти свою команду, привыкнуть к партнерам.– Да я и сам его ободрял. Марко наш коллега. Не понимаю, почему журналисты, эксперты и "типа эксперты" на нем срываются. Может, в их словах и есть доля правды, но футбол состоит из ошибок. Не надо обращать на них так много внимания.Тем более Петковичу, как и любому новичку, нужно влиться в игру, понять ее стиль. И психология тоже важна.– Таких примеров много. Почему нет? Я тоже проходил через подобное давление и нестабильность. Когда лет в 18 я выступал на одной позиции, меня никуда не брали. Зато потом нашел себя – и сразу попал в киевское "Динамо" и в молодежную сборную.