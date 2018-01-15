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Андрей Ещенко: Петковичу, как и любому новичку, нужно влиться в игру, понять ее стиль
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что его партнер по команде Марко Петкович незаслуженно получает так много критики.
– Вас в самом деле подстегнула конкуренция с Марко Петковичем?
– Конкуренция должна быть всегда. Благодаря этому футболист и отдается на все сто процентов. Потому что понимает: если не ты, будет играть другой. Но я начал играть не из-за одного Петковича. Каждому нужно найти свою команду, привыкнуть к партнерам.
– Петкович спрашивал у Боккетти: "Почему о моей игре пишут так плохо?" У вас того же не спрашивал?
– Да я и сам его ободрял. Марко наш коллега. Не понимаю, почему журналисты, эксперты и "типа эксперты" на нем срываются. Может, в их словах и есть доля правды, но футбол состоит из ошибок. Не надо обращать на них так много внимания.
Тем более Петковичу, как и любому новичку, нужно влиться в игру, понять ее стиль. И психология тоже важна.
– Петкович вырастет в классного защитника?
– Таких примеров много. Почему нет? Я тоже проходил через подобное давление и нестабильность. Когда лет в 18 я выступал на одной позиции, меня никуда не брали. Зато потом нашел себя – и сразу попал в киевское "Динамо" и в молодежную сборную.
"Спорт-Экспресс"
– Вас в самом деле подстегнула конкуренция с Марко Петковичем?
– Конкуренция должна быть всегда. Благодаря этому футболист и отдается на все сто процентов. Потому что понимает: если не ты, будет играть другой. Но я начал играть не из-за одного Петковича. Каждому нужно найти свою команду, привыкнуть к партнерам.
– Петкович спрашивал у Боккетти: "Почему о моей игре пишут так плохо?" У вас того же не спрашивал?
– Да я и сам его ободрял. Марко наш коллега. Не понимаю, почему журналисты, эксперты и "типа эксперты" на нем срываются. Может, в их словах и есть доля правды, но футбол состоит из ошибок. Не надо обращать на них так много внимания.
Тем более Петковичу, как и любому новичку, нужно влиться в игру, понять ее стиль. И психология тоже важна.
– Петкович вырастет в классного защитника?
– Таких примеров много. Почему нет? Я тоже проходил через подобное давление и нестабильность. Когда лет в 18 я выступал на одной позиции, меня никуда не брали. Зато потом нашел себя – и сразу попал в киевское "Динамо" и в молодежную сборную.
"Спорт-Экспресс"
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