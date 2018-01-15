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Анатолий Мещеряков: тунисские СМИ могут продавать кого угодно и куда угодно

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал сообщения об интересе клуба к полузащитнику "Этуаль дю Сахель" и сборной Туниса Мохамеду Амину Бен Амору.

Ранее в СМИ сообщалось, что "железнодорожники" предложили за хавбека € 2,2 млн, тогда как "Этуаль" просит примерно € 2,5 млн.

"Совету директоров об интересе к этому игроку ничего не известно, тунисские СМИ могут продавать кого угодно, куда угодно и за любые деньги", - цитирует Мещерякова "Чемпионат.сом".
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 20:51
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