Комитет по этике РФС пока не получал обращение рассмотреть твит про шоколадки

Глава Комитета по этике РФС Семен Андреев, комментируя нашумевший твит в аккаунте "Спартака", заявил, что пока не планирует рассматривать этот эпизод.– Пока никак не оценивает эту ситуацию. Будем оценивать тогда, когда к нам поступит обращение официальных лиц или органов, которые прописаны в нашем регламенте. Будем ждать, как руководители футбола оценивают эту ситуацию. Мы всегда в режиме ожидания.– Мы не можем ее обсуждать, пока к нам не поступит соответствующее обращение руководителей. Мы можем негласно это обсуждать, что и делаем, но это не является решением комитета.