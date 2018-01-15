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Комитет по этике РФС пока не получал обращение рассмотреть твит про шоколадки

Глава Комитета по этике РФС Семен Андреев, комментируя нашумевший твит в аккаунте "Спартака", заявил, что пока не планирует рассматривать этот эпизод.

– Как вам комитет оценивает твит Джикии про шоколадки?

– Пока никак не оценивает эту ситуацию. Будем оценивать тогда, когда к нам поступит обращение официальных лиц или органов, которые прописаны в нашем регламенте. Будем ждать, как руководители футбола оценивают эту ситуацию. Мы всегда в режиме ожидания.

– Обсуждали ли эту ситуацию с Алексеем Смертиным, инспектором РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией?

– Мы не можем ее обсуждать, пока к нам не поступит соответствующее обращение руководителей. Мы можем негласно это обсуждать, что и делаем, но это не является решением комитета.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Джикия
Сегодня, 21:11
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