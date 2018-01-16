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Ахмед Айдамиров: не рассматриваем варианты с продажей Швеца зимой

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб не рассматривает варианты с продажей полузащитника команды Антона Швеца этой зимой.

Ранее сообщалось об интересе "Зенита" к 24-летнему футболисту.

"Мы не рассматриваем варианты с продажей Швеца зимой. Мы всем клубам об этом сказали. Если интерес каких-то команд останется, то летом готовы вернутся к этому вопросу", - цитирует Айдамирова "Спорт-Экспресс".
Теги: Ахмат
Сегодня, 06:18
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