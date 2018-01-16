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Джорджо Д'Урбано: поздравил Карреру с чемпионством, а потом он пригласил в "Спартак"

Тренер "Спартака" по физподготовке Джорджо Д'Урбано рассказал, как получил предложение от наставника красно-белых Массимо Карреры войти в тренерский штаб московской команды.

"О том, почему Каррера пригласил меня в "Спартак", лучше спросить у него. Но он знал мои сильные стороны по совместной работе. Знал, что сейчас я открыт для амбициозной работы. И, думаю, он мне доверяет. Мы обменивались сообщениями, я поздравил его с чемпионством, а потом получил предложение, над которым не думал ни секунды. Тем более я рос на советском фильме и в этом году побывал в Хабаровске", - цитирует Д'Урбано "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 06:27
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3
(1)
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и вот с этого момента приглашения, у Спартака начались грандиозные проблемы с физикой! больше половины матчей первой части сезона Спартак проваливал последние 15 минут в каждом тайме, а иногда и целиком вторые таймы! и это не говоря о травмах обрушившихся шквалом на игроков Спартака! только из-за крестов выбыли несколько игроков! не говоря уже о массе мышечных травм!!!
в общем приглашение не футбольного специалиста по физподготовке нанесло серьезный удар по Спартаку!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 08:12) #
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  •  (4)

Цитата: LLM
Это на каком фильме таком он рос?

"Как Спартак 90 лет eбал российский футбол не вынимая"


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: LLM (Сегодня, 07:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Это на каком фильме таком он рос? При чем мужик всю жизнь один фильм смотрел? На нем и вырос? Он где провел детство?
Регистрация: 21.02.2017
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