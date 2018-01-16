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Джорджо Д'Урбано: поздравил Карреру с чемпионством, а потом он пригласил в "Спартак"
Тренер "Спартака" по физподготовке Джорджо Д'Урбано рассказал, как получил предложение от наставника красно-белых Массимо Карреры войти в тренерский штаб московской команды.
"О том, почему Каррера пригласил меня в "Спартак", лучше спросить у него. Но он знал мои сильные стороны по совместной работе. Знал, что сейчас я открыт для амбициозной работы. И, думаю, он мне доверяет. Мы обменивались сообщениями, я поздравил его с чемпионством, а потом получил предложение, над которым не думал ни секунды. Тем более я рос на советском фильме и в этом году побывал в Хабаровске", - цитирует Д'Урбано "Чемпионат.сом".
"О том, почему Каррера пригласил меня в "Спартак", лучше спросить у него. Но он знал мои сильные стороны по совместной работе. Знал, что сейчас я открыт для амбициозной работы. И, думаю, он мне доверяет. Мы обменивались сообщениями, я поздравил его с чемпионством, а потом получил предложение, над которым не думал ни секунды. Тем более я рос на советском фильме и в этом году побывал в Хабаровске", - цитирует Д'Урбано "Чемпионат.сом".
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