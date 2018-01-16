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Сергей Прядкин: клубы не поддержали идею Федуна об изменении формата проведения чемпионата России
Президент РФПЛ Сергей Прядкин после завершения общего собрания членов лиги сообщил о том, что клубы поддержали предложения владельца "Спартака" Леонида Федуна об изменение формата проведения Кубка России и механизме солидарности.
"Мы рассмотрели вопрос, который касался обращения Леонида Федуна. По этому поводу создана рабочая группа, которая изучит предложения. Там есть три основных посыла: изменение формата проведения чемпионата, изменение формата проведения Кубка России и механизм солидарности. Могу сказать, что по двум последним вопросам практически все клубы поддержали, что инициатива очень хорошая.
Представители клубов сошлись на том, что раз инициатива исходит от "Спартака", то рабочую группу возглавит вице-президент красно-белых Наиль Измайлов. Клубам дано поручение, чтобы они прислали своих кандидатов для работы над этим. Они изложат свои предложения по отработке этих инициатив на очередном собрании лиги.
А вот первый вопрос, связанный с изменением формата чемпионата, клубы не поддержали. Пока мы не готовы. Хотя с точки зрения экономически стабильных клубов – это хорошее финансовое подспорье. Они понимают, что это дало бы им большой плюс", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
"Мы рассмотрели вопрос, который касался обращения Леонида Федуна. По этому поводу создана рабочая группа, которая изучит предложения. Там есть три основных посыла: изменение формата проведения чемпионата, изменение формата проведения Кубка России и механизм солидарности. Могу сказать, что по двум последним вопросам практически все клубы поддержали, что инициатива очень хорошая.
Представители клубов сошлись на том, что раз инициатива исходит от "Спартака", то рабочую группу возглавит вице-президент красно-белых Наиль Измайлов. Клубам дано поручение, чтобы они прислали своих кандидатов для работы над этим. Они изложат свои предложения по отработке этих инициатив на очередном собрании лиги.
А вот первый вопрос, связанный с изменением формата чемпионата, клубы не поддержали. Пока мы не готовы. Хотя с точки зрения экономически стабильных клубов – это хорошее финансовое подспорье. Они понимают, что это дало бы им большой плюс", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
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