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Федор Смолов: в отпуске чисто отдыхал, не парился, не думал ни о чем

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отметил, что вид спорта "номер два" для него – это хоккей.

– Что тебе подарили на Новый год?

– Мне... Мне не подарили ничего. (смеется)

– Если не футбол, то какой вид спорта?

– Хоккей.

– Вы хоть раз в него играли?

– Да

– Чего вы не делали в отпуске?

– Я "забил" на Инстаграм, особо никому не показываю, чем я занимаюсь. Чисто отдыхал, не парился, не думал ни о чем.

ФК "Краснодар"
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 20:45
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5
(1)
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
"Забил... чисто отдыхал... не парился...." Сплошной жаргон. У парня ужасная речь, наверное, это и уровень культуры тоже.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013
№4 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 22:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Правильно, Фёдор, и не парься!!
Доигрывай в Краснодаре сезон, хорошо сыграй на ЧМ... А там всё само решится !!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 20:59) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ЧР
о, боже! забил на инстаграм...подвиг-то какой...силы воли столько требует... smile

Современный мир таков, что это безумный подвиг который не каждому под силу
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: язва Москва (Сегодня, 20:57) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Обломили ему переход в Спартак.. И решил забить на все))


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Енто я.. SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 20:50) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
о, боже! забил на инстаграм...подвиг-то какой...силы воли столько требует... smile
Регистрация: 14.03.2010
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