Федор Смолов: в отпуске чисто отдыхал, не парился, не думал ни о чем

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отметил, что вид спорта "номер два" для него – это хоккей.– Мне... Мне не подарили ничего. (смеется)– Хоккей.– Да– Я "забил" на Инстаграм, особо никому не показываю, чем я занимаюсь. Чисто отдыхал, не парился, не думал ни о чем.